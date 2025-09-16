Alüminyum fiyatları karışık sinyallerle yatay seyirde

  1. Ekonomim
Commerzbank Research, çelişkili piyasa sinyalleri nedeniyle alüminyum fiyatlarının yakın vadede yatay bir seyir izlemesini bekliyor. Geçtiğimiz hafta 2.700 dolar/ton seviyesini aşan metal, şu anda çeşitli zorluklarla karşı karşıya bulunuyor.

Firmanın analistleri, Çin'den gelen ağustos ayı sanayi ve perakende verilerinin beklentilerin altında kalmasının, metalin en önemli satış pazarındaki talep beklentilerini düşürdüğünü belirtiyor. Ancak, Pekin'den gelebilecek yeni teşvik tedbirlerine yönelik umutlar, fiyatlardaki aşağı yönlü potansiyeli sınırlıyor.

Ayrıca, aşırı kapasiteyi dizginlemek amacıyla metal sektörüne yönelik kontrollü yatırımların da kayıpları dengeleyebileceği, zira üretimin önümüzdeki aylarda durgunlaşabileceği veya hafifçe düşebileceği öngörüsünde bulunuluyor. Öğle saatlerindeki işlemlerde, LME üç aylık alüminyum %0,1 artışla 2.707 dolar/metrik ton seviyesinden işlem görüyordu.

