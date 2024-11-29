Arz endişeleri kahve ve kakao fiyatlarını yükseltti

Kahve fiyatı, 2024 yılı başından itibaren yüzde 74 artarken, yalnızca son bir haftada yüzde 8,4 değer kazandı.

Commerzbank'tan Carsten Fitch, "Kakao gibi, kahvedeki bu artış, Brezilya'da 2025 yılı için kötü bir ürün beklentisini yansıtıyor ve bu yılki beklenenden düşük hasat ile paralel ilerliyor. Brezilyalı kahve üreticilerinin, daha yüksek fiyatlar bekleyerek gelecek hasat için satışlarını erteledikleri bildiriliyor"dedi.

Fitch ayrıca, "Vietnam gibi büyük üreticilerde, kuraklık ve hasat başındaki yoğun yağış nedeniyle robusta kahve üretiminin daha düşük olacağına dair endişeler de var" diye konuştu.

Robusta kahvesi, ton başına 5.573 dolara yüzde 0,1 artış gösterdi.