Bakır, ABD'de faiz indirimi ivmesi ve iyileşen Çin talebiyle iki ayın zirvesine ulaştı

Londra Metal Borsası'nda üç aylık bakır, seansın başlarında 9.649 dolar/tonla 18 Temmuz'dan bu yana en yüksek seviyesine ulaştıktan sonra, TSİ 06.43'te yüzde 1 artışla 9.647,50 dolar/tondan işlem gördü.

Şanghay Vadeli İşlemler Borsası'nda Ekim vadeli bakır kontratı, yüzde 1,2 artışla 76.310 yuan/tona (10.805,72 dolar) çıktı.

Çin'e bakır ithal etme primi, mayıs ayındaki 20 dolar/tonluk indirimden toparlanarak 65 dolar/ton oldu. SHFE'de bakır stokları en son 164.938 ton ile 8 Şubat'tan bu yana en düşük seviyedeydi.

Çin'in bakır tüketimi genellikle Eylül sonundan aralık ayına kadar daha güçlü seyrediyor.

Analistler, geçtiğimiz birkaç haftada talebin iyi olduğunu belirterek düşük fiyat nedeniyle Eylül ayında filmaşin üretiminin oldukça iyi olduğuna dikkat çekti. Ancak analistlere göre bakır fiyatı son zamanlarda geri döndüğü için insanlar hala zirve sezonunun gelip gelmediğinden emin değil.

Çin Merkez Bankası bugün geniş çaplı parasal teşvik ve emlak piyasasını destekleyici önlemler açıkladı. Ülke ayrıca ev aletleri ve elektrikli araçlar için de destekleyici politikalar uyguluyor.

LME'de alüminyum yüzde 0,8 artışla 2.515,50 dolar/tondan, çinko yüzde 1,5 artışla 2.927,50 dolar/tondan, nikel yüzde 0,2 artışla 16.580 dolar/tondan, kurşun yüzde 0,5 artışla 2.068 dolar/tondan ve kalay yüzde 0,3 artışla 32.405 dolar/tondan işlem gördü.

Çin'in önde gelen bakır izabe tesisleri üretim kesintisi çağrısında bulundu

Kaynaklar, Çin'in önde gelen bakır izabe tesislerinin üretim kesintileri çağrısında bulunurken, dördüncü çeyrek işleme ücretleri için fiyat tahmininde hafif bir artışa karar verdiklerini ileri sürdü.

Şanghay'da düzenlenen Çin İzabe Tesisleri Satın Alma Ekibi (CSPT) toplantısına katılanlar, hammadde arzındaki sıkışıklığın ardından kesinti ve bakım süresinin uzatılmasını istedi. Kaynaklar, ancak herhangi bir karar alınmadığını söyledi.

Dünya rafine bakır üretiminin yaklaşık yüzde 47'sini gerçekleştiren Çin'deki izabe tesisleri, First Quantum'un Panama'daki Cobre madeninin aralık ayında kapanmasının ardından bakır konsantresi sıkıntısı ve düşen kar marjları nedeniyle tehdit altındaydı.

Analistler ve sektör katılımcıları, Çin ve Hindistan gibi ülkelerdeki devasa genişleme planları sayesinde arz ve talep arasındaki farkın önümüzdeki yıllarda daha da açılmasını bekliyor.

Çinli bakır izabe tesislerinin bu yıl önceki toplantılarda üretim kesintileri önermesine rağmen, aylık rafine bakır üretimi piyasa beklentilerini aşarak bir milyon tonun üzerinde kaldı.

Ulusal İstatistik Bürosu verilerine göre, Çin'in rafine bakır üretimi yılın ilk sekiz ayında yüzde 6,2 artışla 8,91 milyon tona ulaştı.

Kaynaklar, bugünkü toplantıda katılımcıların bakır konsantresi işleme ve rafinaj ücretleri (TC/RC) için 35 dolar/ton ve 3,5 sent/librelik hedef fiyatlar üzerinde anlaştığını bildirdi.

Ancak üçüncü çeyrek için öngörülen fiyat son dokuz yılın en düşük seviyesi olan 30 dolar/ton ve 3 sent/libre olarak belirlenmişti.

Kaynaklar, hafif artışın madencilerle yapılan yıllık TC/RC kıyaslama görüşmeleri öncesinde geldiğini söyledi.