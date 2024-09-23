Çin verileri demir fiyatlarını düşürdü, bakırı tetikledi

Londra'da bakır fiyatları, Çin'de daha iyi talep işaretleri ve düşen stoklarla yükseldi.

Londra Metal Borsası'nda üç aylık bakır, TSİ 07.59'da yüzde 0,5 artışla 9.524,50 dolar/ton oldu.

Şanghay Vadeli İşlemler Borsası'nda en Ekim vadeli bakır kontratı, yüzde 0,4 düşüşle 75.480 yuan/tona (10.712,92 dolar) geriledi.

Bakır fiyatları, ABD Merkez Bankası'nın geçen hafta parasal genişleme döngüsünü her zamankinden daha büyük 50 baz puanlık indirimle başlatmasının ardından son iki ayın en yüksek seviyelerine ulaştı.

Çin'deki mevsimsel talep ve daha önce düşen fiyatlar bakır tüketimini artırdı.

SHFE'deki bakır stokları cuma günü 164.938 tona geriledi ve haziran başındaki son yılların zirvesinden yarıdan fazla azaldı.

Çin'in ithalat iştahının bir göstergesi olan Yangshan bakır primi geçen hafta dokuz ayın en yüksek seviyesine ulaştı.

Piyasa ayrıca Çin'den daha fazla teşvik önlemi bekliyor. Bugün, Çin Merkez Bankası bankacılık sistemine aylar sonra ilk kez ve daha düşük bir faiz oranıyla 14 günlük nakit sağladı ve parasal koşulları daha da gevşetme niyetinin sinyalini verdi.

Cuma günü Japonya Merkez Bankası'nın faiz oranlarını değiştirmemesi ve tekrar artırmak için acele etmediğini belirtmesinin ardından dolar son iki haftanın en yüksek seviyesine ulaştı. Bugün Asya saatlerinde marjinal bir artış gösterdi.

Demir cevheri, zayıf Çin talebi beklentileri ve güçlenen arz nedeniyle düştü

Demir cevheri vadeli işlem fiyatları, Çin'deki zayıf talep ve artan arz beklentilerinin, dünyanın en büyük ikinci ekonomisinin 2024 büyüme hedefine ulaşmak için yeni teşvik önlemleri açıklayacağı umutlarını gölgede bırakmasıyla düştü.

Dalian Emtia Borsası'nda (DCE) ocak ayı demir cevheri kontratı, TSİ 05.30'da yüzde 3,55 düşüşle 665,0 yuan/ton (94,33 dolar) seviyesinden işlem gördü.

Singapur Borsası'ndaki gösterge Ekim ayı demir cevheri, yüzde 1,39 düşüşle 90,4 dolar/tondan işlem gördü.

Analistler, daha geniş riskten kaçış tonunun, yeni konut inşaatlarındaki zayıflık ve altyapı sektöründen gelen dengeleme eksikliğinin de gösterdiği gibi Çin talebine yönelik zayıf bir görünümle desteklendiğini belirtti.

Analistlere göre, Ocak-Ağustos döneminde ham demir cevheri üretimi yıllık bazda yüzde 4,1 arttı.

Çin, geçtiğimiz cuma günü gösterge borç verme oranlarını değiştirmedi, ancak piyasa gözlemcileri, Fed'in aşırı büyük faiz indirimi ve bir dizi hayal kırıklığı yaratan ağustos ekonomik verisinin ardından, zor durumdaki ekonomiyi desteklemek için daha fazla teşvik verileceğine inanıyor.

DCE'de koklaşabilir kömür ve kok kömürü sırasıyla yüzde 1,48 ve yüzde 2,4 düştü.

Şanghay Vadeli İşlemler Borsası'nda inşaat demiri yüzde 3, sıcak haddelenmiş rulo yüzde 2,34, filmaşin yüzde 2,4 ve paslanmaz çelik yüzde 2,1 değer kaybetti.