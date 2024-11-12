Bakır, dolardaki güçlenmeyle geriledi

Londra Metal Borsası'nda (LME) üç aylık bakır, 9.275 dolar/tona gerileyerek 16 Eylül'den bu yana en düşük seviyeye indi.

Şanghay Vadeli İşlemler Borsası'nda (SHFE) Aralık vadeli bakır kontratı, yüzde 0,8 düşüşle 75.920 yuan/tona (10.500,26 dolar) geriledi.

Dolar başlıca rakipleri karşısında son dört ayın zirvesine yakın bir seviyede işlem görürken, yatırımcıların yeni Donald Trump yönetiminden fayda sağlayacağı düşünülen işlemlere yönelmeye devam etmesiyle Bitcoin rekor yükselişini genişletti.

Dolar metal fiyatları üzerinden etkili

Analistler, Çin'den gelen müteakip desteğin etkinliğine çok az odaklanıldığı için, doların bu hafta metal fiyatlarını etkileyen birincil faktör olmaya devam edeceğini tahmin ettiklerini belirtti.

Yatırımcılar ayrıca ABD Başkanı seçilen Donald Trump'ın Çin'e sert gümrük vergileri uygulama tehdidinin metal talebini azaltabileceğinden endişe ediyor.

Çin ekonomisinin gücüne ilişkin bir sonraki gösterge bu cuma günü açıklanacak olan konut fiyat verileri olacak.

LME'de alüminyum yüzde 1 düşüşle 2.561 dolar/tondan, nikel yüzde 0,6 düşüşle 16.010 dolar/tondan, çinko yüzde 0,3 düşüşle 2.971,5 dolar/tondan, kalay yüzde 0,7 düşüşle 31.050 dolar/tondan, kurşun ise yüzde 0,4 artışla 2.029 dolar/tondan işlem gördü.