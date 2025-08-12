Bakır fiyatları ABD-Çin ateşkesiyle yükseldi

Şangay Vadeli İşlemler Borsası'nda bakır %0,13 artışla 79.020 yuan/tona ulaşırken, Londra Metal Borsası'nda (LME) üç ay vadeli bakır %0,44 artışla 9.769 dolar/tona yükseldi. Ancak, Şili'nin Codelco şirketinin haziran ayındaki %17'lik üretim artışı ve El Teniente madeninin kısmi yeniden açılması gibi faktörler arz endişelerini hafifletti. Mysteel raporuna göre Çin'de rafine bakır üretiminin temmuz ve ağustosta rekor seviyelere ulaşması bekleniyor.

Diğer metallerde de yükseliş gözlendi. Şangay'da alüminyum %0,29, nikel %0,67, kurşun %0,18, kalay %0,84 ve çinko %0,31 oranında değer kazandı. LME'de ise alüminyum %0,7, kurşun %0,35, kalay %0,22 ve çinko %0,75 yükselirken, nikel %0,2 geriledi.