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Bakır fiyatları ABD enflasyonunu beklerken dar bir aralıkta dalgalandı

Bakır fiyatları, Çin büyüme verisinin beklentileri karşılamasına rağmen dar bir bantta seyretti. Yatırımcılar şimdi gözlerini ABD enflasyon verilerine çevirdi.

Haber Merkezi
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Bakır fiyatları ABD enflasyonunu beklerken dar bir aralıkta dalgalandı
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Londra Metal Borsası ve Şanghay Vadeli İşlemler Borsası'ndaki bakır fiyatları dar bir aralıkta dalgalandı. Çin'in GSYH büyümesi tahminleri karşılarken, yatırımcılar ABD enflasyon verilerini ve olası para politikası değişikliklerini bekliyor.

LME'de üç aylık bakır ton başına yüzde 0,31 artışla 9.648,5 dolara yükselirken, SHFE'de en çok işlem gören bakır kontratı yüzde 0,26 düşüşle ton başına 78.090 yuan (10.884,84 dolar) oldu.

Çin'in GSYH'si Nisan-Haziran döneminde yüzde 5,2 büyüdü. Bu, ilk çeyrekteki yüzde 5,4'lük büyümenin biraz altında kaldı, ancak beklentileri karşıladı.

SHFE'de kalay, Myanmar'ın Wa Eyaleti'nde kalay madenciliği ruhsatlarının yeniden verilmesiyle ilgili piyasa spekülasyonlarına yanıt olarak yüzde 1,12 düşüşle ton başına 263.240 yuana geriledi.

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