Bakır fiyatları, arzın daraldığına dair işaretlerle yükseldi

Londra Metal Borsası'nda (LME) üç aylık bakır %0,34 artışla 9.936 dolar/ton seviyesine yükseldi.

Şanghay Vadeli İşlemler Borsası'nda (SHFE) en çok işlem gören bakır kontratı %0,71 artışla 79.780 yuan/ton (11.153 dolar) oldu.

ANZ analistleri, ithalat arbitrajının kârlı hâle gelmesi ve spot primlerdeki toparlanmanın arzın sıkılaştığını gösterdiğini belirtti. Ayrıca rafine bakır üretiminde yavaşlama beklentileri de piyasa hissiyatını destekledi.

Dünyanın en büyük üreticisi Şili’de bakır üretimi Temmuz ayında geçen yılın aynı dönemine göre sadece %0,3 arttı. İmalat üretimi ise bir önceki ayki %12’lik artışın ardından %2,7 yükseldi.

ABD dolarını altı büyük para birimine karşı ölçen dolar endeksi %0,15 düşüşle 97,69 seviyesine indi. Bu durum, dolar bazlı emtiaları diğer para birimi sahipleri için daha ucuz hâle getirdi.

Çin’de ise imalat sektörü Ağustos ayında üst üste beşinci ayda da daraldı. İhracattaki düşüş, emlak sektöründeki durgunluk ve zayıf istihdam güveni bu gerilemede etkili oldu.

Diğer LME metallerinde son durum:

Alüminyum %0,1 düşüşle 2.613,50 dolar, kurşun %0,13 düşüşle 1.988,5 dolar, kalay %0,3 düşüşle 34.910 dolar, nikel %0,3 artışla 15.465 dolar, çinko %0,62 artışla 2.835,50 dolar

SHFE’de nikel %1,77, kurşun %0,03, çinko %0,36 artıda, alüminyum %0,41 ve kalay %0,93 düştü.