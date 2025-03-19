Bakır fiyatları beş ayın zirvesinde: Piyasalar Trump’ın vergilerine odaklandı

Londra Metal Borsası'nda (LME) bakır fiyatları, piyasaların ABD'nin bakıra yönelik olası gümrük vergilerini izlemesiyle beş ayın en yüksek seviyesi yakınında işlem görüyor.

LME'deki gösterge üç aylık bakır, TSİ 07.04'te yatay seyrederek 9.901,5 dolar/tondan işlem gördü. Fiyatlar dün 5 ayın en yüksek seviyesi olan 9916 dolar/tona ulaşmıştı.

Daha önce, ABD Başkanı Donald Trump'ın bakıra yönelik olası yeni gümrük tarifelerinin araştırılması talimatı vermesi, Comex bakırının LME kontratına göre primini şişirerek dün 1.192 dolar/tonla rekor seviyeye çıkardı.

Bir işlemci, “Trump'ın bakır üzerindeki potansiyel tarifesi şu anda yakından izlediğimiz şey ve Comex bakırın LME bakır üzerindeki primi, piyasanın Trump tarafından bakır üzerinde potansiyel biryüzde 25 gümrük vergisi hakkında spekülasyon yapmasıyla genişlemeye devam ediyor” dedi.

Bu arada, Rus metal ve madencilik devi Nornickel'in başkanı Vladimir Potanin dün yaptığı açıklamada, önümüzdeki aylarda Çin'de bakır üreten bir ortak girişimle ilgili güncellemeler beklediğini söyledi.

Nornickel, 2025-2026 yılları için erken mali planlarda potansiyel yatırımlarla Çin'de bir ortak girişim için görüşmelerde bulunuyor.

LME'de alüminyum yüzde 0,1 düşüşle 2.652,5 dolar/tondan, kurşun yatay seyrederek 2.094 dolar/tondan, çinko yüzde 0,2 kayıpla 2.957,5dolar/tondan ve kalay yatay seyrederek 35.225 dolar/tondan ve nikel yüzde 0,5 değer kazanarak 16.325 dolar/tondan işlem gördü.

SHFE'de bakır yüzde 0,4 artışla 80.700 yuan/tondan, alüminyum yüzde 0,7 düşüşle 20.685 yuan/tondan, çinko yüzde 0,5 düşüşle 23.820 yuan/tondan, kurşun yüzde 0,3 artışla 17.640 yuan/tondan, nikel yüzde 0,1 kayıpla 130.590 yuan/tondan ve kalay yüzde 0,3 kayıpla 279.780 yuan/tondan işlem gördü.