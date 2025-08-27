  1. Ekonomim
  2. Emtia Haberleri
  3. Bakır fiyatları Çin siparişleriyle yükseldi
Takip Et

Bakır fiyatları Çin siparişleriyle yükseldi

Londra Metal Borsası'nda (LME) bakır fiyatları, Çin'den gelen ihracat siparişlerinin etkisiyle hafif bir yükseliş kaydederken, güçlü ABD doları bu kazanımları sınırladı.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Bakır fiyatları Çin siparişleriyle yükseldi
Takip Et

Üç aylık LME bakır kontratı yüzde 0,04 artışla ton başına 9.840,5 dolara ulaşırken, Şanghay Vadeli İşlemler Borsası (SHFE) bakır kontratı yüzde 0,15 geriledi. Çinli üreticiler, özellikle ABD gümrük vergileri öncesinde ihracat siparişlerinde bir artış gözlemledi ve bu durum, ticaret gerilimlerine rağmen kısa vadeli talep için destekleyici bir faktör olarak değerlendirildi. Öte yandan, ABD dolar endeksi 98,27 seviyesine yükselerek, dolar bazlı metallerin dolar dışı para birimi kullanan alıcılar için daha maliyetli hale gelmesine neden oldu.

Sektördeki ilgili bir gelişmede, Endonezya'nın devlet varlık fonu Danantara, 2025 yılında Çinli GEM ile bir nikel işleme merkezi kurmak amacıyla 8,3 milyar dolarlık finansman sağlamayı planlıyor.

Diğer metallerin piyasa hareketleri ise şu şekilde gerçekleşti:

•LME: Alüminyum (+%0,09), Nikel (+%0,33), Kurşun (+%0,18), Kalay (+%0,31), Çinko (+%0,02)
•SHFE: Alüminyum (+%0,53), Nikel (+%1,58), Kalay (+%1,01), Çinko (+%0,18), Kurşun (-%0,03)

Emtia Haberleri
Petrol fiyatları yatay seyir izliyor
Petrol fiyatları yatay seyir izliyor
Bakır fiyatları Şili düzenlemeleriyle fiyatları yükseltti
Bakır fiyatları Şili düzenlemeleriyle fiyatları yükseltti
Petrol fiyatları, jeopolitik belirsizliklerle düşüyor
Petrol fiyatları, jeopolitik belirsizliklerle düşüyor
Gümüş fiyatları, altını solladı! Emtialarda hangi beklentiler fiyatlandı?
Gümüş fiyatları, altını solladı!
Petrol fiyatları için 2025 ve 2026 tahmini
Petrol fiyatları için 2025 ve 2026 tahmini
Alüminyum fiyatları, Çin’den gelecek güçlü talep beklentileriyle yükseldi
Alüminyum fiyatları, Çin’den gelecek güçlü talep beklentileriyle yükseldi