Bakır fiyatları Çin siparişleriyle yükseldi

Üç aylık LME bakır kontratı yüzde 0,04 artışla ton başına 9.840,5 dolara ulaşırken, Şanghay Vadeli İşlemler Borsası (SHFE) bakır kontratı yüzde 0,15 geriledi. Çinli üreticiler, özellikle ABD gümrük vergileri öncesinde ihracat siparişlerinde bir artış gözlemledi ve bu durum, ticaret gerilimlerine rağmen kısa vadeli talep için destekleyici bir faktör olarak değerlendirildi. Öte yandan, ABD dolar endeksi 98,27 seviyesine yükselerek, dolar bazlı metallerin dolar dışı para birimi kullanan alıcılar için daha maliyetli hale gelmesine neden oldu.

Sektördeki ilgili bir gelişmede, Endonezya'nın devlet varlık fonu Danantara, 2025 yılında Çinli GEM ile bir nikel işleme merkezi kurmak amacıyla 8,3 milyar dolarlık finansman sağlamayı planlıyor.

Diğer metallerin piyasa hareketleri ise şu şekilde gerçekleşti:

•LME: Alüminyum (+%0,09), Nikel (+%0,33), Kurşun (+%0,18), Kalay (+%0,31), Çinko (+%0,02)

•SHFE: Alüminyum (+%0,53), Nikel (+%1,58), Kalay (+%1,01), Çinko (+%0,18), Kurşun (-%0,03)