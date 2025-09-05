  1. Ekonomim
  2. Emtia Haberleri
  3. Bakır fiyatları Çin'in üretiminde düşüşle yükseldi
Takip Et

Bakır fiyatları Çin'in üretiminde düşüşle yükseldi

Bakır fiyatları, dünyanın en büyük üreticisi Çin'de rafine bakır üretiminde nadir görülen bir düşüşün etkisiyle yükseldi.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Bakır fiyatları Çin'in üretiminde düşüşle yükseldi
Takip Et

Hurda bakırı hedef alan yeni vergi düzenlemelerinin arzı sıkılaştırması beklenirken, rafine üretimin bu ay düşeceği tahmin ediliyor.

Londra Metal Borsası'nda, üç aylık bakır %0,29 artışla metrik ton başına 9.927$'a yükseldi ve haftalık %0,25 kazanç yolunda ilerliyor.

Bu arada, Şangay Vadeli İşlemler Borsası'nda en çok işlem gören kontrat %0,19 düşüşle 79.830 yuana (11.160 $) geriledi, ancak haftalık %0,1 artışta kaldı.

Eylül ve Ekim ayları Çin'de mevsimsel sanayi faaliyetlerinin etkisiyle bakır talebinin güçlü olduğu aylar olarak biliniyor. Everbright Futures analistleri, zayıf işletme oranları ve hurda tedarikindeki aksaklıklar nedeniyle durgun seyreden ithalata rağmen tüketimde bir toparlanma bekliyor.

Haftalık %0,4 artışla güçlenen dolar metal fiyatları üzerinde baskı yaratmaya devam etti.

Diğer LME metalleri arasında alüminyum %0,15, kurşun %0,13, kalay %0,07 ve çinko %0,02 yükselirken, nikel %0,2 düştü.

SHFE'de ise alüminyum %0,05 yükselirken, nikel %0,59, kurşun %0,03, kalay %0,42 ve çinko %0,23 düştü.

Piyasalar şimdi TSİ 15.30'da açıklanacak ABD tarım dışı istihdam raporunu bekliyor.

Emtia Haberleri
Petrol fiyatları arzın artacağı endişeleriyle geriliyor
Petrol fiyatları arzın artacağı endişeleriyle geriliyor
Çin'in talebi beklentileri karşılayamayınca demir fiyatları geriledi
Çin'in talebi beklentileri karşılayamayınca demir fiyatları geriledi
Demir cevherinde yön, Çinli fabrikaların etkisiyle yukarı
Demir cevherinde yön, Çinli fabrikaların etkisiyle yukarı
2026 yılında petrol fiyatları nasıl hareket eder? ABD'li bankadan yeni tahmin
2026 yılında petrol fiyatları nasıl hareket eder?
Bakır, talep endişeleriyle 5 ayın zirvesinden düştü
Bakır, talep endişeleriyle 5 ayın zirvesinden düştü
Petrol fiyatları arz artışı endişeleriyle düşüşte
Petrol fiyatları arz artışı endişeleriyle düşüşte