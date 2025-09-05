Bakır fiyatları Çin'in üretiminde düşüşle yükseldi

Hurda bakırı hedef alan yeni vergi düzenlemelerinin arzı sıkılaştırması beklenirken, rafine üretimin bu ay düşeceği tahmin ediliyor.

Londra Metal Borsası'nda, üç aylık bakır %0,29 artışla metrik ton başına 9.927$'a yükseldi ve haftalık %0,25 kazanç yolunda ilerliyor.

Bu arada, Şangay Vadeli İşlemler Borsası'nda en çok işlem gören kontrat %0,19 düşüşle 79.830 yuana (11.160 $) geriledi, ancak haftalık %0,1 artışta kaldı.

Eylül ve Ekim ayları Çin'de mevsimsel sanayi faaliyetlerinin etkisiyle bakır talebinin güçlü olduğu aylar olarak biliniyor. Everbright Futures analistleri, zayıf işletme oranları ve hurda tedarikindeki aksaklıklar nedeniyle durgun seyreden ithalata rağmen tüketimde bir toparlanma bekliyor.

Haftalık %0,4 artışla güçlenen dolar metal fiyatları üzerinde baskı yaratmaya devam etti.

Diğer LME metalleri arasında alüminyum %0,15, kurşun %0,13, kalay %0,07 ve çinko %0,02 yükselirken, nikel %0,2 düştü.

SHFE'de ise alüminyum %0,05 yükselirken, nikel %0,59, kurşun %0,03, kalay %0,42 ve çinko %0,23 düştü.

Piyasalar şimdi TSİ 15.30'da açıklanacak ABD tarım dışı istihdam raporunu bekliyor.