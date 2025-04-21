Bakır fiyatları, dolar düşerken yükseldi

Şanghay'da bakır, ABD ile dünyanın en büyük metal tüketicisi Çin arasında devam eden ticaret savaşının daha fazla kazancı sınırlaması muhtemel olsa da doların son üç yılın en düşük seviyesine gerilemesiyle yükseldi.

Şanghay Vadeli İşlemler Borsası'nda (SHFE) en çok işlem gören bakır kontratı, TSİ 07.42'de yüzde 0,6 artışla 76.480 yuan/tona (10.494 dolar) çıktı.

Londra Metal Borsası (LME) bugün Paskalya tatili nedeniyle kapalı.

ABD ekonomisine olan yatırımcı güveni, Başkan Donald Trump'ın Merkez Bankası'nın bağımsızlığını sorgulatacak şekilde Fed'i sarsma planları nedeniyle bir darbe daha alırken dolar bugün düşüşe geçti.

Çin, dünyanın en büyük iki ekonomisi arasında tırmanan ticaret savaşında söylemini sertleştirerek, ülkeleri ABD ile kendi aleyhine daha geniş bir ekonomik anlaşma yapmamaları konusunda uyardı.

SHFE'de alüminyum yüzde 0,7 artışla 19.840 yuan/tondan, çinko yüzde 0,98 artışla 22.230 yuan/tondan, kurşun yüzde 0,7 artışla 16.930 yuan/tondan, kalay yüzde 1,2 artışla 259.700 yuan/tondan ve nikel yüzde 0,4 artışla 126.120 yuan/tondan işlem gördü.