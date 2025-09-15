Bakır fiyatları Fed faiz indirimi beklentileriyle yükselişte

Şanghay'da bakır %0,36 artışla 81.000 yuan/tona ulaşırken, Londra Metal Borsası'nda (LME) 3 ay vadeli bakır %0,07 yükselişle 10.075 dolar/tona çıkarak son beş ayın zirvesine yaklaştı. Piyasalar, Fed'in 25 baz puanlık bir faiz indirimi yapmasını bekliyor. Arz tarafında ise, Freeport Endonezya'nın Grasberg madenindeki tedarik endişeleri fiyatları destekleyen bir diğer önemli faktör oldu.

Diğer metallere bakıldığında, Şanghay vadeli işlemlerinde nikel %1,01, kurşun %1,72 ve kalay %0,41 artarken, alüminyum %0,55 ve çinko %0,02 düşüş yaşadı.

LME'de ise alüminyum %0,26 gerilerken, nikel %0,55 yükseldi ve kurşun %0,32 düştü. Çin'den gelen zayıf ekonomik veriler, genel fiyat kazançlarını sınırlayan bir etken olarak öne çıktı.