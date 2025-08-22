Bakır fiyatları, güçlü talep ile yükseldi

Londra Metal Borsası'nda (LME) vadeli bakır fiyatları %0.2 artarak metrik ton başına 9.745 dolara ulaştı. Fiyatlar, Temmuz başında görülen üç aylık zirve seviyelerinin (10.020,50 dolar) bir miktar altında seyrediyor.

WisdomTree emtya stratejisti Nitesh Shah, "Rafine bakır şu an için tarifelerden muaf, bu yüzden genel olarak bakır talebinde ve Çin'in bakır talebinde büyük bir düşüş olacağını düşünmüyorum" yorumunu yaptı.

Çin'de ithal bakır talebini yansıtan Yangshan bakır priminin, 11 Ağustos'tan bu yana %13 yükselerek ton başına 51 dolara çıkması, talebin ne denli güçlü olduğunu gösteriyor.

Yatırımcılar, şimdi de gözlerini Fed Başkanı Jerome Powell'ın Jackson Hole'daki bugünkü konuşmasına çevirmiş durumda. Powell'ın "gevşek" (dovish) bir tonlama kullanması durumunda, doların zayıflayarak bakırı daha uygun hale getirebileceği ve talebi destekleyebileceği öngörülüyor.

Ancak, son dönemdeki güçlü ABD ekonomik verileri ve enflasyon endişeleri nedeniyle bazı Fed yetkililerinin Eylül ayı faiz indirimi fikrine soğuk bakması, dolar endeksini güçlendirerek bakırın dolar bazlı fiyatlarındaki yükselişi sınırlandırıyor.

Bakırın yanı sıra, LME alüminyum %0.15 yükselerek 2.589 dolara ulaştı. Önümüzdeki aydan itibaren sezonluk talebin artış beklentisi alüminyum fiyatlarını destekliyor. Çinko %0.8, kurşun %0.6 ve kalay %0.1 yükselirken, nikel %0.1 hafif bir düşüş kaydetti.