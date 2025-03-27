Bakır fiyatları yükseldi, güçlenen dolar yükselişi sınırladı

Londra Metal Borsası'ndaki (LME) gösterge üç aylık bakır, TSİ 06.52'de yüzde 0,5 artışla 9.973,5 dolar/tona yükseldi. Son seansta fiyatlar 10.164,5 dolar/ton ile 7 Haziran'dan bu yana en yüksek seviyeye ulaştı.

Tüccarlar, ABD Başkanı Donald Trump'ın ABD'nin metal üretimini yeniden inşa etmek için bakır ithalatına yönelik potansiyel gümrük vergilerinin araştırılması talimatı vermesinin ardından bakır fiyatlarını yükseltiyor.

Bir analist yaptığı değerlendirmede “Trump'ın açıklaması önden yüklemeye yol açtı ve piyasa tarifeleri fiyatlamaya çalışıyor; ABD piyasasına çok fazla giriş oldu” dedi.

Analistlere göre tarifeler konusunda netlik sağlandığında, ABD'den gelen talep yumuşayacağından bu durum azalacak ve fiyatlar üzerinde baskı yaratacak.

Trump dün, önümüzdeki haftadan itibaren ithal otomobil ve hafif kamyonlara yüzde 25 gümrük vergisi getireceğini açıklayarak küresel ticaret savaşını genişletti.

Dolar endeksi, bir önceki seansta dokunduğu üç haftanın en yüksek seviyesine yakın seyretti.

LME'de alüminyum yüzde 0,4 artışla 2.616,5 dolar/tondan, kurşun yüzde 0,5 düşüşle 2.081,5 dolar/tondan, çinko yüzde 0,2 düşüşle 2.949,5 dolar/tondan, kalay yüzde 0,4 düşüşle 34.920 dolar/tondan ve nikel yüzde 0,2 düşüşle 16.220 dolar/tondan işlem gördü.

SHFE'de bakır yüzde 0,8 düşüşle 81.740 yuan/tondan (11.256,16 dolar), alüminyum yüzde 0,7 artışla 20.840 yuan/tondan, çinko yüzde 0,3 düşüşle 24.100 yuan/tondan, kurşun yüzde 0,1 artışla 17.600 yuan/tondan, nikel yüzde 0,04 artışla 130.140 yuan/tondan ve kalay yüzde 0,3 artışla 279.450 yuan/tondan işlem gördü.