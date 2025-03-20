Bakır, tarife beklentisiyle beş ayın en yüksek seviyesine ulaştı

LME'de gösterge üç aylık bakır, TSİ 06.37'de yüzde 0,3 artışla 10.014,5 dolar/tona yükseldi ve Ekim 2024 başından bu yana en yüksek seviyeye ulaştı.

ABD Başkanı Donald Trump'ın bakıra yönelik olası yeni gümrük vergilerine ilişkin soruşturma başlatılması talimatı vermesi, Comex bakırın LME kontratı üzerindeki primini şişirerek dün 1.259 dolar/ton ile salı günü ulaşılan rekor zirveyi aştı.

Bir analist “Bakır fiyatları, tarifeler öncesinde önden yüklemeyle yakın vadede desteklenmeye devam edecek gibi görünüyor” dedi.

Analistlere göre, Trump yönetimi altındaki bakır tarifeleri tehdidi, ABD'ye bakır ithalatının artmasına ve sonuç olarak diğer bölgelerdeki arzın sıkılaşmasına neden oldu.

LME'de nikel fiyatı, Endonezya'daki büyük nikel işleme kompleksinin son sellerden etkilenmediği haberinin arz endişelerini hafifletmesiyle, temel metaller sektörü arasında en kötü performansı gösteren oldu ve yüzde 1,6 düşüşle 16.145 dolar/tona geriledi.

LME'de alüminyum yüzde 0,3 artışla 2.679,5 dolar/tondan, kurşun yüzde 0,1 düşüşle 2.085 dolar/tondan, çinko yüzde 0,3 artışla 2.932 dolar/tondan ve kalay yüzde 0,6 artışla 35.195 dolar/tondan işlem gördü.

SHFE'de bakır yüzde 1,2 artışla 81.580 yuan/tondan (11.262,46 dolar), alüminyum yüzde 1,2 artışla 20.905 yuan/tondan, çinko yüzde 0,3 düşüşle 23.760 yuan/tondan, kurşun yüzde 0,1 düşüşle 17.610 yuan/tondan, nikel yüzde 1,1 kayıpla 128.930 yuan/tondan ve kalay yüzde 0,4 kayıpla 280.380 yuan/tondan işlem gördü.

Bakırda rekor prim

New York bakır tüccarları, olası ABD gümrük tarifeleri öncesinde arzı güvence altına almaya çalışırken, endüstriyel metali satın almak için Londra'daki fiyatın üzerinde rekor bir prim ödüyor.

2020 yılına kadar uzanan verilere göre, gösterge New York Comex vadeli işlem fiyatı ile Londra Metal Borsası fiyatı arasındaki fark bu hafta ton başına 1.160 doların üzerine çıkarak şubat ayındaki en yüksek noktası olan yaklaşık 1.149 doları aştı ve yeni bir rekor kırdı.

Kurumsal danışmanlık firması SP Angel'da analist olan John Meyer FT'ye yaptığı açıklamada, “Tüccarlar metali ABD'ye teslim etmek için acele ediyor” dedi. Bu faktör iki piyasa arasındaki fiyat farkını artırıyor.

StoneX analisti Natalie Scott-Gray de bakır ithalatına yüzde 25 gümrük vergisi uygulanması halinde ABD ve Londra fiyatları arasındaki farkın 2.000 doların üzerine çıkabileceğini söyledi.

Comex depolarındaki stoklar şubat ayında 2019'dan bu yana en yüksek seviyesine yaklaştı, ancak o zamandan bu yana düşüş gösterdi. Bu arada, kırmızı metal Londra Metal Borsası tarafından yönetilen depo ağından dışarı akıyor.