Demir cevheri, Çin talebine ilişkin endişelerle düştü

Dalian Emtia Borsası'nda (DCE) mayıs ayı demir cevheri kontratı, TSİ 04.46'da yüzde 1,18 düşerek 756,5 yuan/ton (104,60 dolar) ile 10 Ocak'tan bu yana en düşük seviyeye geriledi.

Singapur Borsası'ndaki gösterge Nisan ayı demir cevheri, yüzde 0,45 düşüşle 99,8 dolar/tona gerileyerek 12 Mart'tan bu yana en düşük seviyeye indi.

Üst düzey bir AB yetkilisi dün yaptığı açıklamada, ABD'nin yeni gümrük vergileri getirmesinin ardından ucuz çeliğin Avrupa pazarına akın etmesini önlemek amacıyla Avrupa Birliği'nin Nisan ayından itibaren çelik ithalat kotalarını yüzde 15 daha sıkılaştıracağını söyledi.

Bu, Çin'in bu yılki çelik ihracatını azaltabilecek, çelik fiyatlarını baskılayabilecek ve hammadde iştahını azaltabilecek yerel pazarlarını korumak için ülkeler ve bölgeler tarafından benimsenen bir dizi hamlenin sonuncusu.

Demir cevheri fiyatlarındaki zayıflık, Mineral Resources'ın pazartesi günü meydana gelen bir tren kazasının ardından çarşamba günü Batı Avustralya'daki Onslow Iron projesinden nakliyeyi geçici olarak durdurduğunu açıklamasına rağmen devam etti.

DCE'de koklaşabilir kömür ve kok kömürü sırasıyla yüzde 0,73 ve yüzde 1,33 değer kaybetti.

Şanghay Vadeli İşlemler Borsası'ndaki çoğu çelik göstergesi, talep görünümündeki düşüş nedeniyle geriledi.

İnşaat demiri yüzde 0,88, sıcak haddelenmiş rulo yüzde 0,51, paslanmaz çelik yüzde 0,31 düşerken, filmaşin yüzde 0,41 arttı.