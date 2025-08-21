  1. Ekonomim
Bakır, zayıf dolar ve tarife endişeleriyle yükseliyor

Asya piyasalarında bakır, zayıf ABD dolarının yatırımcı iştahını artırmasıyla yükselişe geçti.

ANZ araştırma analistleri, devam eden tarife endişelerinin ABD metal primlerini yukarı çekmesiyle bu yükselişin desteklendiğini belirtiyor.

Piyasalar, Jackson Hole sempozyumunu, özellikle de Cuma günü Fed Başkanı Powell'ın yapacağı konuşmayı yakından takip ediyor.

Üç aylık LME bakır kontratı ton başına 9718,50 dolardan işlem görüyor.

