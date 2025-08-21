Bakır, zayıf dolar ve tarife endişeleriyle yükseliyor
Asya piyasalarında bakır, zayıf ABD dolarının yatırımcı iştahını artırmasıyla yükselişe geçti.
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
ANZ araştırma analistleri, devam eden tarife endişelerinin ABD metal primlerini yukarı çekmesiyle bu yükselişin desteklendiğini belirtiyor.
Piyasalar, Jackson Hole sempozyumunu, özellikle de Cuma günü Fed Başkanı Powell'ın yapacağı konuşmayı yakından takip ediyor.
Üç aylık LME bakır kontratı ton başına 9718,50 dolardan işlem görüyor.
Emtia Haberleri