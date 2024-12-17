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Bakırda fiyatlama dar bir bantta sıkıştı

Bakırda işlemler, yatırımcıların Fed'in faiz kararını beklerken temkinli olmasıyla dar bir aralıkta geçiyor.

Haber Merkezi
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Bakırda fiyatlama dar bir bantta sıkıştı
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Bakır fiyatları, bugün dar bir aralıkta dalgalanırken, işlemciler ABD'nin faiz oranı kararı öncesinde temkinli bir duruş sergiledi.

Londra Metal Borsası'ndaki (LME) üç aylık bakır, TSİ 04.53'te yüzde 0,2 artışla 9.076,5 dolar/tondan işlem gördü.

Şanghay Vadeli İşlemler Borsası'nda ocak vadeli bakır kontratı, yüzde 0,2 artışla 74.650 yuan/tona (10.245,11 dolar) çıktı.

ABD Merkez Bankası yarın faiz kararını açıklayacak ve S&P Global satın alma yöneticileri anketine göre hizmet sektörü faaliyeti son üç yılın en yüksek seviyesine sıçramasına rağmen faiz oranı vadeli işlemleri yüzde 94'lük bir indirim ihtimaline işaret ediyor.

Çin'in dün açıkladığı ekonomik veriler kasım ayında perakende satışların hayal kırıklığı yarattığını gösterdi ve Pekin'in tüketici odaklı teşviklerini artırması yönündeki çağrıları canlı tuttu.

Dünyanın en büyük metal tüketicisinde sanayi üretimindeki büyüme hafifçe hızlandı.

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