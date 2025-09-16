  1. Ekonomim
Bakırda kâr satışları fiyatları aşağı çekti

Bakır fiyatları, 15 ayın en yüksek seviyesine ulaşmasının ardından gelen kâr satışları ve Çin'den gelen zayıf talep nedeniyle düşüş yaşadı.

Piyasalarda ise Fed faiz kararı beklenirken, diğer metallerde karışık bir seyir izlendi. Londra Metal Borsası'nda (LME) bakırın ton fiyatı, yüzde 0,4 düşüşle 10.144,50 dolara geriledi.

Bu düşüşte, Çin'den gelen alım ilgisindeki zayıflığın kar satışlarını tetiklemesi etkili oldu. Piyasa oyuncuları, Fed'in yaklaşan faiz kararını yakından takip ediyor; olası bir faiz indirimi doların değerini ve metal fiyatlarını etkileyebilir.

Diğer metallere bakıldığında, çinko fiyatları yüzde 0,13 artışla 2.983 dolar/ton seviyesine yükseldi. LME'deki çinko stokları temmuz ayından bu yana yüzde 60 oranında azalarak vadeli piyasada backwardation (geri fiyatlanma) durumunu yarattı ve bu da prim oluşmasına neden oldu.

Alüminyum yüzde 0,2 artışla 2.706,50 dolardan işlem görürken, kurşun 2.003 dolarla yatay seyretti. Kalay yüzde 0,7 artarak 34.870 dolara yükselirken, nikel yüzde 0,2 düşüşle 15.410 dolara geriledi.

