Brent petrolün varil fiyatı 79,77 dolardan işlem görüyor

Cuma günü 80,38 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı, günü 79,62 dolar seviyesinde tamamladı. Brent petrolün varil fiyatı, saat 09.59 itibarıyla kapanışa göre yüzde 0,19 artarak 79,77 dolar oldu. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 75,61 dolardan alıcı buldu.

Fiyat artışında, yaz aylarında yoğunlaşan yolculukların etkisiyle petrol talebinin artacağı beklentisi etkili oldu. Çarşamba günü dünyanın en çok petrol tüketen ülkesi ABD'de açıklanacak ham petrol ve benzin stoklarına yönelik verilerin ülkedeki talebe dair ipuçları vermesi bekleniyor.

Jeopolitik riskler yükselişi destekliyor

ABD'de petrol sondaj kulelerinin sayısının azalması ve Orta Doğu'da devam eden jeopolitik risklerin etkisiyle artan arz endişeleri de fiyatların yükselişini destekliyor.

Petrol sahası hizmetleri şirketi Baker Hughes'un açıkladığı haftalık verilere göre, ülkedeki petrol sondaj kulesi sayısı 1-7 Mayıs haftasında önceki haftaya göre 4 azalarak 492'ye düştü. ABD'deki petrol sondaj kulesi sayısı son bir yılda ise 64 azaldı.

Dünya genelinde yaşanan gerginlikler fiyatlar üzerinde etkili

Dün Yemen’deki İran destekli Husiler, Kızıldeniz ve Umman Denizi’nde füze ve insansız hava araçlarıyla (İHA) 3 gemiyi vurduklarını açıkladı. Cuma günü ise Husiler, ABD ve İngiltere'nin Yemen'in başkenti Sana'ya yönelik 2 hava saldırısı düzenlediğini duyurmuştu. Ayrıca Birleşmiş Miletler (BM), Yemen'deki Husilerin 11 BM personelini alıkoyduğunu bildirmişti. Dünya genelinde yaşanan jeopolitik gerginlikler petrol fiyatları üzerinde etkili olmaya devam ediyor.