Brent petrolün varil fiyatı 79,92 dolar oldu

Dün 80,08 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı, günü 79,87 dolar seviyesinde tamamladı. Brent petrolün varil fiyatı, saat 09.18 itibarıyla kapanışa göre yüzde 0,06 artarak 79,92 dolar oldu.

Petrol fiyatlarındaki kısmi artışta Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) grubunun güçlü talep öngörüsü ve Orta Doğu'da yaşanan gerilimlerin petrol arzına ilişkin endişeleri artırması etkili oldu.

Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) Genel Sekreteri Heysem el-Gays, dün St. Petersburg Uluslararası Ekonomi Forumu (SPIEF) kapsamında düzenlenen oturumda küresel petrol talebine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

2024'ün ilk çeyreğinde günlük 2.3 milyon varil artış

Gays, grubun bu yıl küresel petrol talebinin günlük 2,2 milyon varil artmasını beklediğini belirterek, “2024'ün ilk çeyreğinde günlük 2,3 milyon varil artış yaşandı, üstelik ilk çeyrekler genellikle talebin en düşük olduğu dönemlerdir." ifadelerini kullandı.

Söz konusu öngörüler, artan talebin OPEC dışı bazı üretici ülkelerden oluşan OPEC+ grubunun üretim kesintileri doğrultusunda azalan arzla karşılanamayacağı endişelerini artırarak petrol fiyatlarını yukarı yönlü destekledi.

Grup, 2 Haziran’da yapılan toplantısında, "istikrarlı bir petrol piyasası elde etmek" amacıyla yıl sonunda süresi dolması planlanan günlük 2,2 milyon varillik ek gönüllü kesintilerini Eylül 2024’e kadar uzatacağını duyurmuştu. Öte yandan, Orta Doğu'da süren çatışmaların petrol arzını sekteye uğratabileceği endişesi de fiyatları yükseltmeye devam ediyor.