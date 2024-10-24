Çelik ihracatçısında Çin korkusu yaşanıyor

EVRİM KÜÇÜK

Ucuz Çin çeliğinin yarattığı rekabetten huzursuz olan Türkiye, Endonezya gibi çelik üreticilerindeki tedirginlik artıyor. Çin’in çelik talebinin 6 yıldır ilk kez küresel talebin yarısının altına düştüğünü gösteren veren endişeleri artırdı. Zira gayrimenkul sektöründe talebin daha da gerilemesi beklenen Çin’in 2025 yılında ihracata odaklanmaya devam etmesi bekleniyor.

Zayıflayan emlak sektörü yerel tüketimi baskılıyor

Çin’in gayrimenkul sektöründeki gerilemenin metale olan talebi düşürmesi nedeniyle Çin, altı yıl aradan sonra ilk kez 2024 yılında küresel çelik tüketiminin yarısından daha azını karşılayacak. Worldsteel, Çin tüketiminin 2024’te dördüncü yıl düşüşle 869 milyon tona gerileyeceğini, dünyanın geri kalanındaki talebin ise yüzde 1.2 artarak 882 milyon tona ulaşacağını öngörüyor. Kuruluşa göre, Çin'in payı 2025'te daha da azalacak. Dünya Çelik Birliği küresel talebin 2025 yılında yüzde 1.2 oranında artarak 1.77 milyar tona çıkacağını tahmin ediyor.

İhracat 100 milyon tona gidiyor

Bu durum ucuz Çeliğinden zaten rahatsız olan ülkelerin hiç hoşuna gitmedi. Çünkü Çin’in iç piyasada satamadığı çeliği dünya pazarlarına pompalamaya devam edeceği anlamına geliyor. Zayıflayan emlak sektörü nedeniyle yerel tüketim baskı altında kalırken, Çin 100 milyon tonun üzerinde ihracat gerçekleştirme yolunda ilerliyor. Bu da 2016’dan bu yana en yüksek rakam. İlk üççeyrekte ihracat yüzde 21.2 artışla 80.71 milyon tona yükseldi. Çin, 2015 yılında 112.4 milyon tonluk rekor çelik ihracatına ulaşmış, 2016’da bu seviyeye yakın dışsatım gerçekleştirmişti.

Birçok şirket ihracat artırma planları yapıyor

Beş analistin tahminlerine göre Çin, 2025 yılı için muhtemelen kabaca 90 milyon ila 100 milyon ton ihracat yapacak. Baoshan Iron & Steel Co, 2028’i kadar yılda 10 milyon ton ihracat rakamına ulaşmayı umuyor. İki Çinli çelik üreticisi, Reuters’e yaptığı açıklamada, 2025’te ihracatı artırmayı planladıklarını söyledi. Durum hakkında bilgi alan bir analist ise yedi çelik fabrikasının daha benzer planlara sahip olduğunu belirtti.

Wood Mackenzie, Çin çeliğinin düşük maliyeti ve Güneydoğu Asya, MENA Ortadoğu, Kuzey Afrika ve Hindistan’dan gelen artan talep, 2025 ve sonrasında Çin’in çelik ihracatı için yukarı yönlü riskler oluşturduğunu söylüyor.

Ticari sürtüşmeler artıyor

Çin'in artan çelik ihracatı Türkiye dahil birçok ihracatçıyı endişelendiriyor. Türkiye ve Endonezya gibi ülkeler ucuz Çin çeliği akışının yerel üreticilere zarar verdiğini öne sürerek antidamping vergileri uyguluyor. Devlet destekli China Trade Remedies Information’ın verilerine göre, bu yıl Çin çelik ürünlerine karşı yaklaşık 28 ticaret telafi davası açıldı; önceki üç yılda bu rakam sadece sekizdi. Wood Mackenzie, “Bu şikayet eğilimi 2025'te devam edecek ve yoğunlaşacak" diyor.