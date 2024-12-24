Çelik sektörü 2025’ten umutlu

EVRİM KÜÇÜK

Dünyada çelik sektörü sancılı bir yılın ardından daha dengeli bir döneme hazırlanıyor. 2025 yılında küresel talebin, özellikle Avrupa ve ABD’deki toparlanmayla, artması bekleniyor. Türkiye’de kar marjlarının yeni yılda iyileşeceği tahmin ediliyor.

Fitch Ratings’in 2025’te küresel çelik sektörü görünümünü ‘nötr’ olarak belirledi. Kuruluş, daha dengeli bir Çin çelik piyasası, düşen maliyetler ve fiyatlar ile üretici marjlarında hafif bir artış nedeniyle 2024'teki zayıflığın ardından çelik sektöründe hafif bir toparlanma bekliyor.

Çin’in üretimi düşecek Fitch’in raporuna göre yeni yılda genel hatlarıyla görünüm şöyle:

■ Hindistan ve Çin'den gelen istikrarlı talep, ABD ile AB’deki toparlanmanın desteğiyle 2025’te belirgin çelik tüketiminin düşük tek haneli rakamlarla artacak.

■ Çin’deki çelik üretimi 2025’te düşük tek haneli rakamlarla düşmeye devam edecek. Talep ise yataya yakın bir seyir izleyecek.

Türkiye, Brezilya ve Avrupa’da kar marjları iyileşecek

■ Türkiye, Brezilya, Avrupa ve Hindistan’daki marjların, bu ülkelerin Çin’in ihracatının azalmasından faydalanmasıyla iyileşmesi bekleniyor.

■ Hindistan, üretim ve tüketimdeki artışlarla çelik için önemli bir büyüme pazarı olmaya devam edecek;

■ Brezilya pazarının ithalatın azalması ve talep büyümesinin pozitif kalmasıyla toparlanması bekleniyor.

■ Avrupa pazarı birkaç yıllık daralmanın ardından mütevazı bir şekilde toparlanacak.

■ ABD’de fabrika kârlılığında normalleşme devam edecek ve marjlar sağlıklı seviyelerde kalacak.

ABD’nin tarifeleri bölgesel etkilere yol açacak

■ ABD yönetiminin olası ticaret önlemleri ve diğer yerlerde yoğunlaşan ticaret korumacılığının küresel ekonomi üzerinde olumsuz bir etkisi olması muhtemel ve bunun farklı bölgesel etkileri olacak. ABD’den Çin mallarına yönelik büyük ölçekli bir gümrük vergisi artışı, Çin’deki çelik tüketimine baskı uygulayacak ve küresel pazarlara taşan bir etkiye yol açacak.

Çin'in çelik talebi yeni yılda %1.5 düşecek

Çin Metalurji Endüstrisi Planlama Araştırma Enstitüsü (MPI) tarafından yapılan tahmine göre, Çin'de çelik talebi 2025 yılında bu yıla göre yüzde 1.5 düşecek. 2024’te de üretimin rakamının 2023’e göre yüzde 4.4 azalacağı öngörülüyor. Ülkedeki çelik tüketiminin 2024 ve 2025 yıllarında sırasıyla 863 milyon ton ve 850 milyon ton olması öngörülüyor. Ocak-Kasım 2024’te Çin’deki çelik üretimi yıllık bazda yüzde 2.7 düşerek 929.19 milyon tona geriledi. Rakamın 2024’te yüzde 2 düşmesi bekleniyor. Kasım ayında ülkenin çelik üreticileri çelik üretimini aylık bazda yüzde 4,3 düşürdü ve Kasım 2023'e kıyasla yüzde 2,5 artırarak 78,4 milyon tona çıkardı.

Bu yıl ihracatta %23 artış bekleniyor

Çin'in çelik ihracatının 2024'te 110 milyon tonluk 2015 rekorunu aşarak 111 milyon tonun üzerine çıkması bekleniyor. Bu da yıllık bazda yüzde 23 artış anlamına geliyor. İhracattaki keskin artış, esas olarak ekonomik zorluklar ve inşaat sektöründeki zayıflık nedeniyle zayıflayan iç pazardan kaynaklanmaktadır.