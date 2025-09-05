Çin'in talebi beklentileri karşılayamayınca demir fiyatları geriledi

  1. Ekonomim
Çin'in en büyük çelik üretim merkezlerinde beklenen talep toparlanmasının gerçekleşmemesiyle demir cevheri vadeli işlemleri cuma günü geriledi. Bu düşüş, ABD dolarının zayıflamasına rağmen yaşandı.

Singapur Borsası'nda işlem gören ekim vadeli gösterge demir cevheri sözleşmesi %0,82 düşüşle ton başına 103,95 dolara geriledi. Bu, bir gün önce 24 Temmuz'dan bu yana en yüksek seviyesine ulaşan sözleşme için bir geri çekilme anlamına geldi. Bu arada, Çin'in Dalian Emtia Borsası'nda en çok işlem gören ocak vadeli sözleşme ise %0,13'lük mütevazı bir artışla ton başına 784,5 yuana (109,68 dolar) yükseldi.

Düşüşün temel faktörü, Mysteel danışmanlık şirketinden gelen yeni verilerdi; bu verilere göre, demir cevheri talebinin kritik bir göstergesi olan günlük ortalama sıcak metal üretimi, 4 Eylül ile biten haftada %4,7 oranında azaldı. 2,29 milyon tonluk üretim, Şubat sonundan bu yana en düşük seviyeydi ve birçok piyasa katılımcısını şaşırttı. Analistler, 3 Eylül'deki Dünya Savaşı askeri geçit töreni için daha keskin bir üretim düşüşü beklerken, sonrasında daha önemli bir toparlanma öngörmüşlerdi. Beklenenden zayıf talep, artan demir cevheri arzıyla birleşerek piyasa duyarlılığını olumsuz etkiledi ve fiyatlar üzerinde baskı oluşturdu.

Demir cevheri zorluklarla karşılaşırken, diğer çelik üretim bileşenleri değer kazandı. Kok kömürü ve kok, tedarik kesintilerine ilişkin yenilenen endişelerle sırasıyla %2,07 ve %1,3 oranında yükseldi. Buna karşılık, Şanghay Vadeli İşlemler Borsası'ndaki inşaat demiri ve sıcak haddelenmiş rulo gibi çelik göstergeleri, genel talebin cansız kalması nedeniyle çoğunlukla değer kaybetti.

