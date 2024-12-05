Demir cevheri Çin endişesiyle düştü

Dalian Emtia Borsası'nda (DCE) Ocak ayı demir cevheri kontratı, TSİ 05.39'da %0,68 düşüşle 804,5 yuan/ton (110,64 dolar) seviyesinden işlem gördü.

Singapur Borsası'ndaki gösterge Ocak ayı demir cevheri, %1,03 düşüşle 104,25 dolar/tona geriledi.

Devlet gazetesi People's Daily dün yaptığı açıklamada, Çin'in belirli GSYH büyüme oranlarına ulaşmaya bağlı olmadığını ve “hıza tapınmaya” gerek olmadığı için ekonomi için %5'in altında bir hızın kabul edilebilir olduğunu belirtti.

Çin'in Merkezi Ekonomik Çalışma Konferansı bu ay henüz açıklanmayan bir tarihte toplanacak ve üst düzey liderler ekonomik büyüme hedeflerini belirleyecek ve gelecek yılın gündemini planlayacak.

Analistler, yatırımcıların ve tüccarların Pekin'in daha fazla teşvik vermesini beklediğini ifade etti.

Bir analist “Demir cevherinin şu anda aşırı değerli olduğunu düşünüyoruz. Bu nedenle aşağı yönlü bir düzeltme kaçınılmaz” dedi.

Analistler, toparlanan fiyatlar ve bazı madencilerin yıllık hedeflerini tutturma motivasyonuyla artan sevkiyat beklentisinin de fiyatlar üzerinde baskı oluşturduğunu söyledi.

DCE'de koklaşabilir kömür %0,67 düştü ve kok kömürü %0,41 arttı.

Şanghay Vadeli İşlemler Borsası'nda inşaat demiri ve filmaşin %0,66, sıcak haddelenmiş rulo %0,74 ve paslanmaz çelik %1,22 değer kaybetti.