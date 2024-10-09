Demir cevheri, Çin'deki teşvik iyimserliğinin azalmasıyla geriledi

Dalian Emtia Borsası'nda (DCE) Ocak ayı demir cevheri kontratı, önce yüzde 4'ten fazla düştükten sonra, TSİ 06.02'de yüzde 3,16 düşüşle 781,0 yuan/ton (110,54 dolar) seviyesinde işlem gördü.

Singapur Borsası'ndaki gösterge Kasım ayı demir cevheri, yüzde 0,48 artışla 105,5 dolar/tona yükseldi.

Bir analist, Pekin'in ekonomik büyümeyi artırmak için anlamlı bir teşvik önlemi sunamamasının ardından metal vadeli işlemlerinin düştüğünü söyledi.

Bir başka analist ise “Fiyatlar, Çin teşvikleri için açıkça abartılmış beklentilerle geri çekildi” dedi.

Analistlere göre endüstriyel metallerin uzun vadeli kazançlar elde edebilmesi için piyasanın Çin'de sürdürülebilir toparlanma ve ekonomik büyüme işaretleri görmesi gerekiyor.

DCE'de koklaşabilir kömür ve kok kömürü sırasıyla yüzde 3,25 ve yüzde 3,3 düştü. Koklaşabilir kömür seansın başlarında yüzde 4'ün üzerinde değer kaybetmişti.

Şanghay Vadeli İşlemler Borsası'ndaki çelik göstergeleri değer kaybetti. Sıcak haddelenmiş rulo yüzde 2,6 düşerken, inşaat demiri yüzde 2,26, paslanmaz çelik yüzde 0,8 geriledi ve filmaşin yatay seyretti.