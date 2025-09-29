Demir cevheri fiyatları artan stoklarla düştü

Küresel demir cevheri piyasasında fiyatlar, zayıf seyreden çelik talebi ve Çin'deki limanlarda artan stoklar nedeniyle geriledi. Bu düşüş, hem Dalian hem de Singapur emtia borsalarında demir cevheri vadeli işlemlerini etkiledi.

Dalian Emtia Borsası'nda demir cevheri vadeli kontratları %1,51 düşüşle 784,5 yuan/tona gerilerken, Singapur Emtia Borsası'ndaki kontratlar ise %0,07 azalarak 105,25 dolar/tona indi. Çin'deki Ulusal Gün tatillerinin çelik fabrikalarının stok yenileme faaliyetlerini yavaşlatmasıyla birlikte, Çin limanlarındaki demir cevheri stokları 132,5 milyon tona yükseldi. Yüksek erimiş demir üretimi ve güçlü liman varışları, stokların daha da artabileceğine işaret ediyor. Eylül ayının sonlarında %90,86'ya ulaşan yüksek fırın kapasite kullanım oranına rağmen, çelik talebindeki zayıflık üretim kesintilerine ve nihai ürün stoklarının birikmesine yol açabilir. Ayrıca, koklaşabilir kömür ve kok fiyatları DCE'de %3'ün üzerinde düşüş gösterirken, Şanghay Vadeli İşlemler Borsası'ndaki çelik göstergeleri de genel olarak geriledi.