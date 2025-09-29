  1. Ekonomim
  2. Emtia Haberleri
  3. Demir cevheri fiyatları artan stoklarla düştü
Takip Et

Demir cevheri fiyatları artan stoklarla düştü

Demir cevheri fiyatları, zayıf çelik talebi ve artan stoklarla düşüş gösterdi.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Demir cevheri fiyatları artan stoklarla düştü
Takip Et

Küresel demir cevheri piyasasında fiyatlar, zayıf seyreden çelik talebi ve Çin'deki limanlarda artan stoklar nedeniyle geriledi. Bu düşüş, hem Dalian hem de Singapur emtia borsalarında demir cevheri vadeli işlemlerini etkiledi.

Dalian Emtia Borsası'nda demir cevheri vadeli kontratları %1,51 düşüşle 784,5 yuan/tona gerilerken, Singapur Emtia Borsası'ndaki kontratlar ise %0,07 azalarak 105,25 dolar/tona indi. Çin'deki Ulusal Gün tatillerinin çelik fabrikalarının stok yenileme faaliyetlerini yavaşlatmasıyla birlikte, Çin limanlarındaki demir cevheri stokları 132,5 milyon tona yükseldi. Yüksek erimiş demir üretimi ve güçlü liman varışları, stokların daha da artabileceğine işaret ediyor. Eylül ayının sonlarında %90,86'ya ulaşan yüksek fırın kapasite kullanım oranına rağmen, çelik talebindeki zayıflık üretim kesintilerine ve nihai ürün stoklarının birikmesine yol açabilir. Ayrıca, koklaşabilir kömür ve kok fiyatları DCE'de %3'ün üzerinde düşüş gösterirken, Şanghay Vadeli İşlemler Borsası'ndaki çelik göstergeleri de genel olarak geriledi.

Asya borsaları Japonya hariç pozitif seyrediyorAsya borsaları Japonya hariç pozitif seyrediyorFinans

 

Emtia Haberleri
Bakır fiyatı Şanghay'da geriledi, LME'de yükseldi
Bakır fiyatı Şanghay'da geriledi, LME'de yükseldi
Bakır fiyatı, yuanın zayıflamasıyla geriledi
Bakır fiyatı, yuanın zayıflamasıyla geriledi
Demir cevheri tatil öncesi talebiyle yükseldi
Demir cevheri tatil öncesi talebiyle yükseldi
ABD'nin ticari ham petrol stokları beklentinin aksine azaldı
ABD'nin ticari ham petrol stokları beklentinin aksine azaldı
Küresel çelik üretimi hafif artış kaydetti
Küresel çelik üretimi hafif artış kaydetti
Petrol fiyatları ABD stoklarındaki düşüşle desteklendi
Petrol fiyatları ABD stoklarındaki düşüşle desteklendi