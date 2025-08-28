Demir cevheri fiyatları talepte iyileşmeyle yükseldi

Dalian Emtia Borsası'nda işlem gören demir cevheri vadeli işlemleri yüzde 0,51 artışla ton başına 781 yuana ulaşırken, Singapur Emtia Borsası'nda ise demir cevheri yüzde 0,48 yükselişle ton başına 102,95 dolardan işlem gördü. Ancak, piyasada çelişen sinyaller de mevcuttu; Hebei bölgesindeki üretim kısıtlamaları talep üzerinde baskı oluştururken, yüksek sıcak metal üretimi talebin istikrarlı seyrettiğine işaret etti.

İlgili emtialarda ise farklı yönlü hareketler gözlendi. Koklaşabilir kömür fiyatları yüzde 1,25, kok fiyatları ise yüzde 1,61 düşüş yaşadı. Şanghay Vadeli İşlemler Borsası'ndaki çelik gösterge fiyatları ise karışık bir seyir izledi. Öte yandan, Baoshan Iron & Steel Co gibi büyük üreticiler, artan ticaret korumacılığı nedeniyle ihracat baskısıyla karşı karşıya kaldı.