Demir cevheri haftalık kazanca hazırlanıyor

Dalian Emtia Borsası'nda (DCE) Eylül ayı demir cevheri kontratı, sabah işlemlerini %0,84 düşüşle 705,5 yuan/ton (96,69 dolar) seviyesinden kapattı ve bu hafta şimdiye kadar %0,2 değer kazandı.

Singapur Borsası'ndaki gösterge Mayıs ayı demir cevheri, TSİ 06.34'te %0,16 düşüşle 97,65 dolar/tona geriledi, ancak bu hafta şimdiye kadar %0,5 yükseldi.

Yakın vadeli talep güçlenerek çelik üretiminde kullanılan temel hammadde fiyatlarını destekledi.

Ayrıca, beklenenden daha iyi gelen Çin verileri ve Pekin'in ABD'nin gümrük vergisi şoklarına karşı daha fazla önlem açıklayacağı umudu, duyarlılığı ve fiyatları artırdı.

Bununla birlikte, Goldman Sachs analistlerinin demir cevheri fiyatlarının dördüncü çeyrekte 90 dolar/tona ve 2026 mali yılının dördüncü çeyreğinde 80 dolar/tona düşeceği tahmininde bulunması ve yılın ikinci yarısından itibaren arz fazlasına geri dönüleceğini belirtmesi ile aşağı yönlü baskı devam etti.

ABD Başkanı Donald Trump, ABD ve Çin arasında piyasaları şok eden kısasa kısas tarife artışlarının potansiyel olarak sona ereceğinin sinyalini verse de, gözler iki süper güç arasındaki ticari gerilimin hafiflediğine dair daha ilerici işaretlere çevrilmiş durumda.

DCE'de koklaşabilir kömür ve kok kömürü sırasıyla %3,13 ve %2,08 düştü.

SHFE'deki çoğu çelik göstergesi geriledi. İnşaat demiri %0,58, sıcak haddelenmiş rulo ve paslanmaz çelik %0,66 değer kaybetti. Filmaşin %0,57 yükseldi.