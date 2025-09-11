Demir cevheri yükselişi Çinli çelik üreticilerini darboğaza sokuyor

Bu durum, inşaat sezonunun geleneksel olarak canlanması beklenen bu dönemde bile fabrika kâr marjlarının daralmasına yol açıyor.

Bloomberg verilerine göre, Şanghay'daki çelik inşaat demiri vadeli işlem sözleşmelerinin Dalian demir cevheri kontratlarına oranı 2020'den bu yana en düşük seviyelerine geriledi ve bu da kâr marjlarının ne denli daraldığını gösteriyor.

Gine'deki Simandou madeninden kaynaklanan arz endişeleri ve Çin'deki yaklaşan stok yenileme sezonu beklentileriyle demir cevheri vadeli işlemleri bu hafta temmuz ayından bu yana en yüksek seviyeye çıksa da, bitmiş çelik ürünlerine yönelik zayıf talep nedeniyle çelik fiyatları baskı altında kalmaya devam ediyor.

Analistler, çelik fabrikalarının hammadde fiyatlarını düşürmekte zorlandığını ve kârlılıklarının düşük seviyelerde dalgalanmasının beklendiğini belirtirken, talebin canlanmaması halinde sıcak metal üretiminin düşerek demir cevheri fiyatları üzerinde baskı oluşturabileceği uyarısında bulunuyor.

Nitekim, Singapur demir cevheri vadeli işlemleri %1,6 düşüşle 105,10 dolar/ton seviyesine gerilerken, Dalian'daki yuan bazlı vadeli işlemler ve Şanghay'daki inşaat demiri sözleşmeleri de düşüş yaşayarak son dört günde temmuzdan bu yana en düşük seviyelerine doğru ilerliyor.