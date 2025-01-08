Demir cevheri, zayıf taleple düşüşünü sürdürüyor

Dalian Emtia Borsası'nda (DCE) Mayıs ayı demir cevheri kontratı, sabah işlemlerini %0,73 düşüşle 747,5 yuan/ton (101,96 dolar) seviyesinden tamamladı.

Singapur Borsası'ndaki gösterge Şubat ayı demir cevheri, %0,07 düşüşle 96,55 solar/tona geriledi.

Analistler, Çin'e demir cevheri sevkiyatlarının arttığını ve liman varış hacimlerinin yüksek olduğunu belirtti.

Bu arada, türev çelik talebi zayıfladı, çelik şirketleri yüksek fırın bakımlarını hızlandırdı ve erimiş demir üretimi daha da azaldı.

Analistlere göre çelik üreticileri stok yenilemeyi sınırladı, liman gümrükleme hacmi azaldı ve temeller zayıflamaya devam ediyor.

ABD'nin seçilmiş Başkanı'nın yardımcıları aracılığıyla Çin Devlet Başkanı Xi Jinping ile görüştüğünü söylemesine cevaben Dışişleri Bakanlığı, Çin'in Donald Trump'ın açıklamalarına büyük önem verdiğini söyledi.

Trump daha önce Çin mallarına %60'ın üzerinde gümrük vergisi ve %10 ek gümrük vergisi tehdidinde bulunmuştu.

Şanghay Vadeli İşlemler Borsası'nda inşaat demiri %1,11, sıcak haddelenmiş rulo %0,92, filmaşin %1,09 düşerken, paslanmaz çelik %0,6 değer kazandı.

DCE'de koklaşabilir kömür ve kok kömürü sırasıyla %3,5 ve %1,79 düştü.