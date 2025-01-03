Demir fiyatları 100 doların altına düştü

Singapur'da demir cevheri vadeli işlemleri, Çin'deki çoğu çelik üreticisinin tatil öncesi hammadde stoklamasını tamamlamasının ardından, bazı tüccarların talebin düşmesi üzerine uzun pozisyonlarını tasfiye etmesiyle 100 dolar/tonluk kilit psikolojik seviyenin altına geriledi.

Singapur Borsası'ndaki gösterge şubat ayı demir cevheri kontratı, TSİ 06.53'te yüzde 2,67 düşüşle 98,2 dolar/ton ile 18 Kasım'dan bu yana en düşük seviyeye geriledi.

Dalian Emtia Borsası'nda (DCE) mayıs ayı demir cevheri kontratı, sabah işlemlerini yüzde 2,37 düşüşle 762,5 yuan/ton (104,46 dolar) ile 30 Aralık'tan bu yana en düşük seviyeden tamamladı.

Her iki gösterge de sırasıyla yüzde 0,3 ve yüzde 0,7'lik düşüşlerle haftalık bazda üçüncü düşüşünü gerçekleştirme yolunda ilerlerken, temel çelik üretim malzemesine yönelik mevsimsel olarak azalan talep bu düşüşte etkili oldu. Dalian demir cevheri 2024 yılında yüzde 16 düşerken, Singapur göstergesi yüzde 18,5 geriledi.

Danışmanlık şirketi Mysteel'in verilerine göre, ankete katılan çelik üreticilerinin ortalama günlük sıcak metal üretimi yedinci hafta üst üste düşerek yüzde 1,2 azaldı ve 2 Ocak itibariyle 2,25 milyon ton ile Eylül sonundan bu yana en düşük seviyeye geriledi.

Çin Yeni Yılı 28 Ocak'ta başlıyor ve yerli çelik üreticileri tatil sırasında ve sonrasında üretim ihtiyaçlarını karşılamak için genellikle stok biriktiriyor.

DCE'de koklaşabilir kömür ve kok kömürü sırasıyla yüzde 2,34 ve yüzde 3,16 düştü.

Şanghay Vadeli İşlemler Borsası'nda inşaat demiri yüzde 1,27, sıcak haddelenmiş rulo yüzde 1,32 ve paslanmaz çelik yüzde 0,63 değer kaybetti.

Demir piyasası, Pekin'in işletmeler için büyük ölçekli ekipman yükseltmeleri ve dayanıklı mal takası için bir sübvansiyon programına desteğini yinelemesine rağmen zayıf seyretti.