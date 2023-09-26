FT, Rusya'nın ambargoyu deldiğini yazdı

Emtia ticareti devi Glencore bu yılın Temmuz ayında binlerce ton Rus bakırını Türkiye üzerinden İtalya'ya getirerek üçüncü ülkeler üzerinden yapılan sevkiyatların Avrupa'nın Rus mallarına olan gerçek bağımlılığını nasıl gizlediğini gözler önüne serdi.

Financial Times'ın gördüğü gümrük belgeleri ve fotoğraflara göre Glencore, Temmuz ayında Türkiye'den İtalya'nın Livorno limanına ihraç edilen ve Rusya'nın Ural Madencilik ve Metalürji Şirketi (UMMC) tarafından üretilen en az 5.000 ton bakır levha satın aldı.

Rus metallerinin ticareti konusunda genel bir yaptırım olmamasına rağmen, savaşın başlamasından bu yana bazı oligarklara ve üreticilere kısıtlamalar getirildi. İngiltere ve AB geçen yıl UMMC yöneticilerine yaptırım uyguladı ancak şirketin kendisine yaptırım uygulamadı.

Glencore'un Rusya'nın en büyük ikinci bakır üreticisi UMMC ticarete devam ederken ABD bu yılın Temmuz ayında UMMC'ye daha geniş yaptırımlar uyguladı.

Glencore'un yaptırımları ihlal ettiğine dair bir iddia yok. Ancak bu işlemler, Avrupa'nın kritik emtialar için Rusya'ya olan bağımlılığının ve Türkiye'nin bir aktarma merkezi olarak artan rolünün altını çiziyor. Ayrıca Dubai'nin Rus mallarının Avrupa'ya ithalatı için aracılara nasıl ev sahipliği yaptığının da altını çiziyor.

Sevkiyatlar, 2019 yılında kurulan BAE merkezli bir kuruluş olan Haldivor Energy tarafından Glencore'a satıldı ve elektrik kabloları, transformatörler ve elektronik cihazlarda kullanılan bakır ürünleri üretmek üzere İtalya'nın kuzeyindeki Lombardiya'da bulunan Carlo Colombo filmaşin fabrikasına gönderildi.

Üst düzey bir emtia tüccarı, "Rus çinko ve bakırının ve daha az ölçüde de alüminyumunun geçiş noktası olarak Türkiye'ye sahipsiniz. Bu bir antrepo noktası yaratıyor" dedi.

Glencore, işlemin Rusya'nın Ukrayna'ya savaş açmasından önce yürürlükte olan bir sözleşmenin "son kısmı" olduğunu ve "savaşın patlak vermesinden bu yana UMMC ile yeni bir iş üstlenmediğini" söyledi. Glencore, bunun Mart 2022'de uygulamaya koyduğu Rusya ile yeni iş yapmama politikasına uygun olduğunu da sözlerine ekledi.