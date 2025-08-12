Tahıl fiyatlarında kuzey yarımküre baskısı

EVRİM KÜÇÜK

Küresel tahıl piyasaları, kuzey yarımkürede artan üretimin etkisiyle baskı altında kalmaya devam ediyor. ABD, Rusya, Fransa ve Arjantin’den gelen yüksek rekolte beklentileri, fiyatların yukarı yönlü hareketini sınırlarken, ihracat verileri ve hava koşulları da fiyatlamalarda belirleyici rol oynuyor.

ABD’de Eylül vadeli yumuşak kırmızı kış buğdayının fiyatı kile başına 5,20 altına indi. Ton bazında fiyatlar 192 doların altına gerilerken, sert kırmızı kış buğdayı da 5,20 doların biraz üzerinde. Avrupa’da Euronext Eylül vadeli buğday kontratı ton başına 196,25 euroya gerilemiş durumda.

Mısırda ABD Eylül vadeli kontratlar önemli bir destek seviye olan 3,90 dolar/kilenin altına düştü. Tarım Bakanlığı’nın 2025/26 sezonu için beklentilerin üzerinde 1,9 milyon tonluk satış açıklaması fiyatların sert düşmesini engelledi ancak uzmanlar, rekabetin güçlü olduğu küresel pazarda fiyatların geniş arz karşısında sınırlı kalabileceğine dikkat çekiyor.

Soya fasulyesinde ise ABD Başkanı’nın Çin’den ithalatı artırma umudunu dile getirmesiyle haftanın ilk işlem gününde yüzde 2’nin üzerinde artış yaşandı ve fiyatlar 9,80 dolar/kile seviyesini aştı. Ancak analistler, bol küresel arzın fiyatlar üzerinde orta vadede baskı yaratmaya devam edebileceğini vurguluyor.

Talep cephesinde

Çin etkisi Küresel tahıl talebinde ise en büyük soru işareti Çin’in ithalat politikalarında yatıyor. Dünyanın en büyük mısır ve buğday ithalatçılarından olan Çin, son iki ayda alımlarını yavaşlattı. Analistler, Pekin’in devlet rezervlerini yüksek seviyede tutmasının ve yerli üretimde beklenenden iyi sonuçlar alınmasının ithalat iştahını kısıtladığını belirtiyor. Ancak önümüzdeki kış aylarında iç tüketim artışı ve gıda güvenliği endişeleri, yeniden güçlü ithalat dalgası getirebilir.

Uluslararası Hububat Konseyi (IGC), 2025/26 sezonunda dünya tahıl üretiminin 2,3 milyar ton seviyesinde olacağını, bunun da talebin yaklaşık 20 milyon ton üzerinde bir arz fazlasına işaret ettiğini hesaplıyor. Fiyatların seyri ise büyük ölçüde ABD Merkez Bankası’nın (Fed) faiz indirim takvimi ve dolar endeksinin hareketine bağlı olacak. Zayıflayan dolar, dolar cinsinden fiyatlanan tarım emtialarını uluslararası alıcılar için daha cazip hale getirerek, ihraç fiyatlarında yukarı yönlü esneklik yaratabilir.

Ülke bazl ı üretim ve hasat görünümü

▶ RUSYA: SovEcon, 2025/26 buğday ihracat tahminini 43,3 milyon tona yükseltti. IKAR ise buğday üretim beklentisini 84,5 milyon tona revize etti. Orta ve Volga bölgelerindeki yüksek verimler, güneydeki kuraklık etkisini telafi etti. SovEcon, sezon başlangıcının yavaş olmasına rağmen, önümüzdeki haftalarda sevkiyatlarda mevsimsel bir hızlanma beklendiğini belirtiyor.

▶ FRANSA: Tarım Bakanlığı, yumuşak buğday üretim tahminini 33,1 milyon ton olarak açıkladı. Bu rakam, 2024’ün yüzde 29 üzerinde ve son beş yıl ortalamasının yüzde 4 üstünde. Bu artan hasat hızı, bu sezon olumlu hava ve lojistik koşullarının olduğunu gösteriyor. düşüş le 13,9 milyon tona gerileyecek.

▶ ABD: USDA, mısır ihracat satışlarının beklentilerin üzerinde gerçekleştiğini bildirdi. 2025/26 sezonu için verim beklentileri güçlü seyrediyor.

▶ ARJANTİN: Buenos Aires Tahıl Borsası’na göre buğday ekim alanının yüzde 97’si orta ila mükemmel durumda. Mısırda hasadın yüzde 86’sı tamamlandı, hektar başına 7,23 ton verim elde edildi.