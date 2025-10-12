Gümüş rekorlara doymuyor: Piyasada arz telaşı yaşanıyor

Londra gümüş piyasası, tarihsel olarak ikinci kez fiyatları ons başına 50 doların üzerine çıkaran ve milyarder Hunt kardeşlerin 1980 yılında piyasayı alt etmeye çalıştıkları ünlü girişimini hatırlatan büyük bir kısa pozisyon sıkışmasıyla çalkalanıyor.

Londra'daki referans fiyatlar, New York'a göre neredeyse eşi görülmemiş seviyelere yükseldi. Piyasa aktörlerine göre piyasada likidite tamamen kurudu.

Metal bulmakta zorlanılıyor

Bu durum, spot gümüşte kısa pozisyonda olanların metal bulmakta zorlanmasına ve pozisyonlarını daha sonraki bir tarihe ertelemek için çok yüksek borçlanma maliyetleri ödemek zorunda kalmasına neden oldu.

Sıkışma o kadar önemli seviyeye hale geldi ki, bazı piyasa aktörleri Londra'daki büyük primlerden kâr elde etmek için, genellikle daha değerli altın için ayrılan pahalı bir nakliye yöntemi olan transatlantik uçuşların kargo ambarlarında hacimli gümüş külçeleri için yer ayırtmak için kıyasıya bir yarışa girdi.

Küresel fiyatlar Londra'da belirleniyor

100 yılı aşkın süredir Londra, değerli metal piyasalarının merkezi konumunda. Burada, şehirdeki birkaç kasada tutulan altın ve gümüş külçeleri ticareti yapan küçük bir grup banka tarafından küresel referans fiyatlar belirleniyor. Her günün sonunda pozisyonlar kapatıldığında, güvenli kamyonlar kasalar arasında gidip gelerek işlemleri tamamlamak için külçeleri teslim ediyor.