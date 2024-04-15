Kahvede yeni çılgınlık!

Deniz GÜLDAĞ

Vietnam'daki sıcak hava dalgası, robusta kahve çekirdeği mahsulüne zarar verdi. Son gelişme zaten çok yüksek seyreden kahve fiyatları vadeli işlemlerde yeni bir satın alma çılgınlığına yol açtı.

Güneydoğu Asya’nın en önemli üretici ülkelerindeki sıcak ve kuru havaların yeni bir kıtlık korkusu yaratması nedeniyle küresel kahve fiyatlarının daha da artabileceğine dikkat çekiliyor.

Vadeli işlemde yeni rekor geldi

Hem ucuz robusta hem de üst kalite arabica kahve çekirdeği fiyatları yılın başından bu yana keskin bir yükseliş yaşadı.

Küresel ölçüt olarak kabul edilen Londra Robusta vadeli işlemleri 16 yıl önce işlem görmeye başlamasından bu yana, Cuma günü ton başına 3.948 dolara ulaşarak rekor kırdı. New York'ta Arabica vadeli işlemleri de Eylül 2022'den bu yana en yüksek seviyesi olarak pound başına 2,34 dolara yükseldi.

Kahve fiyatlarının bu haftaya da hareketli başlaması bekleniyor.

“Karmaşık senaryolar”

Öte yandan, İtalyan kahve şirketi Lavazza, geçtiğimiz yıl gelirinin yüzde 13 artışla 3 milyar dolara çıktığını açıklamış olmasına rağmen, yakın zamanda kârlılığının azalmasını kahve fiyatlarındaki artışa bağladı. Lavazza Group CEO'su Antonio Baravalle, "Hammadde maliyetindeki keskin artışın sektör için ‘son derece karmaşık’ bir makroekonomik senaryo yarattığını söyledi.

Vietnam’da sıkıntı büyük

Hazır kahve ve espressoda kullanılan robusto çekirdeklerinin büyük kısmı Vietnam'da yetiştiriliyor. Normalde ülkede yağmur mevsimi nisan ortasında başlıyor. Ancak bu yıl sıcak hava dalgası uzun sürdü ve mahsule zarar veriyor.

Rabobank'ın tarımsal emtia müdürü Carlos Mera'ya göre, bu durum mevcut arz kısıtlamalarını daha da artırdı ve kahve üreticileri arasında küresel bir kıtlık endişesine yol açarak bir satın alma çılgınlığına yol açtı.

Tek artış kahvede değil

Bu arada, kahve fiyatındaki artış tarımsal emtia arasındaki tek artış değil. Kakao vadeli işlemleri de geçen ayın sonunda ton başına 10.000 doları aşarak bir yıl öncesine göre neredeyse dört kat daha yükseldi.

İklim değişikliği önümüzdeki süreçte tarımsal üretimi etkilemeye devam edecek. Uzmanlar bu durumun ‘yeni normal’ haline geldiğini vurguluyor. Emtia veri ve araştırma grubu Gro-Intelligence'da kıdemli araştırma analisti Jonathan Haines, "İşler her zaman olduğundan çok daha değişken" diyor ve ekliyor; "Hava çok daha değişken hale geldi ve çok daha fazla ekstrem hava olayı yaşanıyor."

Uzmanlar, hava olaylarındaki dalgalanmaların, kahve başta tarımsal ürünlerde spekülatif amaçlı hareketleri artırdığına dikkat çekiyor.