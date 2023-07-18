Koridorun kapanması buğday fiyatlarını yükseltti

Buğdayın Chicago borsasında işlem gören vadeli kontratları, Rusya'nın Karadeniz tahıl anlaşmasına katılımını askıya almasıyla arz endişeleri oluşmasının ardından dün verdiği kayıpların bir kısmını telafi ederek yükseldi.

Soya fasulyesi yükseldi ancak ABD'de hasat kalitesinin beklentilerin üzerinde olması kazanımları sınırladı. Mısır da değer kazandı.

Rusya, dün Ukrayna tahılının geçen yıldan bu yana Karadeniz üzerinden güvenli şekilde taşınmasını sağlayan ve süresi dolan tahıl anlaşmasını askıya aldığını açıklamıştı.

Moskova, taleplerine ilişkin "somut adımlar" görürse anlaşmaya yeniden katılmayı değerlendireceğini belirtti.

Chicago borsasında en yüksek işlem hacmine sahip olan buğday vadeli kontratları %0.3 artışla 6.56 dolar/bushel, yani 241 dolar/ton seviyesine yükseldi.

Soya fasulyesi %0.3 yükselerek 13.82 dolar/bushel yani 507.8 dolar/ton seviyesine yükseldi.

Mısır %0.6 yükselerek 5.09 dolar/bushel yani 200.4 dolar/ton seviyesine yükseldi.