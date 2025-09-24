Küresel çelik üretimi hafif artış kaydetti

Ağustos ayında dünya genelinde ham çelik üretimi bir önceki yıla göre yüzde 0,3 artışla 145,3 milyon ton seviyesinde gerçekleşti. Dünya Çelik Birliği'nden edinilen bilgilere göre, aynı ay içinde Çin'in çelik üretimi ise yüzde 0,7'lik bir düşüşle 77,4 milyon ton olarak kaydedildi.