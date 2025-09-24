  1. Ekonomim
Dünya Çelik Birliği'nin (Worldsteel) verilerine göre, küresel ham çelik üretimi Ağustos ayında yıllık bazda hafif bir artış kaydederek 145,3 milyon tona ulaştı. Bu dönemde Çin'in üretimi ise düşüş gösterdi.

Küresel çelik üretimi hafif artış kaydetti
Ağustos ayında dünya genelinde ham çelik üretimi bir önceki yıla göre yüzde 0,3 artışla 145,3 milyon ton seviyesinde gerçekleşti. Dünya Çelik Birliği'nden edinilen bilgilere göre, aynı ay içinde Çin'in çelik üretimi ise yüzde 0,7'lik bir düşüşle 77,4 milyon ton olarak kaydedildi.

