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LME'de bakır, doların güçlenmesi ve tarife belirsizliği ile düştü

Londra'da bakır fiyatları, ABD Başkanı Donald Trump'ın gümrük vergisi planlarına ilişkin belirsizlik sürerken yükselen doları takip ederek geriledi.

Haber Merkezi
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LME'de bakır, doların güçlenmesi ve tarife belirsizliği ile düştü
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Londra Metal Borsası'nda (LME) üç aylık bakır, dün yüzde 0,2 yükseldikten sonra bugün TSİ 06.56'da yüzde 0,5 düşüşle 9.416 dolar/tona geriledi.

Trump'ın Avrupa'ya gümrük vergisi uygulayacağına dair muğlak vaatleri ve Kanada ve Meksika için planlanan vergilerin daha da ertelenmesinin belirsizliği artırmasıyla ABD doları 11 haftanın dip noktasının üzerine çıktı.

Bir analist “İleriye baktığımızda, alüminyum, çelik ve genel ‘karşılıklı’ gümrük vergilerinin artırılması nedeniyle mart ayı piyasalar için gümrük vergileriyle dolu bir dönem olacak” dedi.

LME'de alüminyum yüzde 0,3 düşüşle 2.624,5 dolar/tondan, çinko yüzde 0,07 düşüşle 2.810 dolar/tondan, nikel yatay seyrederek 15.580 dolar/tondan, kurşun yüzde 0,7 kayıpla 1.997 dolar/tondan ve kalay yüzde 1,45 düşüşle 31.935 dolar/tondan işlem gördü.

SHFE'de alüminyum yüzde 0,05 düşüşle 20.600 yuan/tondan (2.834,15 dolar), bakır yüzde 0,2 düşüşle 77.030 yuan/tondan, çinko yüzde 0,1 düşüşle 23.545 yuan/tondan, nikel yüzde 0,6 artışla 124.920 yuan/tondan, kurşun yüzde 0,3 artışla 17.195 yuan/tondan ve kalay yüzde 3,6 düşüşle 254.140 yuan/tondan işlem gördü.

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