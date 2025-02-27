Demirde endişeler ağır bastı fiyatlar düştü

Vadeli demir cevheri fiyatları, Çin çeliğine yönelik artan gümrük vergisi önlemleri ve Çin'e demir cevheri ithalatındaki artışın baskısıyla yüzde 1'den fazla düştü.

Dalian Emtia Borsası'nda (DCE) mayıs ayı demir cevheri kontratı, sabah işlemlerini yüzde 1,05 düşüşle 803 yuan/ton (110,48 dolar) seviyesinden tamamladı.

Singapur Borsası'ndaki gösterge mart ayı demir cevheri, yüzde 1,4 düşüşle 104,4 dolar/tondan işlem gördü.

Analistler, Avustralya sevkiyatlarının önemli ölçüde arttığını ve Brezilya sevkiyatlarının da toparlandığını, ancak erimiş demir üretiminin bir önceki aya göre azaldığını belirtti.

Ayrıca, daha fazla ülke Çin çelik ürünlerine gümrük vergisi uygularken, Çin çelik ihracatı için cansız bir görünüm de ana çelik üretim bileşeni için duyarlılığı etkiledi.

Şanghay Vadeli İşlemler Borsası'nda inşaat demiri yüzde 0,03 ve sıcak haddelenmiş rulo yüzde 0,1 düşerken, filmaşin yatay işlem gördü ve paslanmaz çelik yüzde 0,57 değer kazandı.

DCE'de koklaşabilir kömür ve kok kömürü sırasıyla yüzde 0,41 ve yüzde 0,36 düştü.