LME'de bakır, dün yaşanan sert satışların ardından talep artışı umutlarıyla yükseldi

Londra Metal Borsası'nda üç ay vadeli bakır, TSİ 0725 itibariyle yüzde 0,4 artışla ton başına 8991 dolardan işlem gördü. Kontrat salı günü yüzde 2,5 düşerek 13 Ağustos'tan bu yana en düşük seviyesine geriledi.

Şanghay Vadeli İşlemler Borsası'nda en çok işlem gören ekim vadeli bakır kontratı yüzde 1,8 değer kaybederek ton başına 72.100 yuan (10.140,08 dolar) oldu ve erken işlemlerde son üç haftanın en düşük seviyesini gördü.

Büyük satış dalgası, zayıf ABD imalat verilerinin ekonomik endişeleri tetiklemesinin ardından azalan risk iştahından kaynaklandı.

Bu durum, en büyük tüketici Çin'in ağustos ayı resmi anketinde işaret edilen cansız imalat faaliyetlerine ve yeni konut fiyatlarındaki yavaş büyümeye eklendi.

Cuma günü açıklanacak olan ABD tarım dışı istihdam verisi nedeniyle yatırımcılar daha fazla dalgalanmaya hazırlanıyor.

Yine de analistler, ABD Merkez Bankası'nın eylül ayında faiz oranlarını indirmesinin ve Çin'de olası bir talep toparlanmasına dair işaretlerin alım fırsatlarına yol açtığını söyledi.

Çin'de talep toparlanmasının göstergeleri

Analistlere göre, Çin'de talep toparlanmasının göstergeleri arasında spot piyasada bakır satın almak için daha yüksek bir prim ve stoklarda düşüş yer alıyor.

Guangzhou Futures analistleri, Şanghay bakır için destek seviyesi olarak ton başına 70.000 yuan öngördü.

LME alüminyum yüzde 0,3 artışla ton başına 2.414 dolar, nikel yüzde 0,4 düşüşle 16.395 dolar, çinko çok az hareketle 2.844 dolar, kurşun yüzde 0,4 artışla 2.052,50 dolar ve kalay yüzde 0,1 artışla 30.780 dolar oldu.

Şanghay nikeli yüzde 2 düşüşle ton başına 126.150 yuan ile bir ayın en düşük seviyesine gerilerken, alüminyum yüzde 0,6 düşüşle 19.435 yuan, çinko yüzde 0,1 düşüşle 23.655 yuan ve kalay yüzde 1,6 kayıpla 251.750 yuan, kurşun yüzde 0,4 düşüşle 17.200 yuan oldu.