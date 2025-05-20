LME'de bakır, tarife belirsizliği sürerken düştü

Londra Metal Borsası'nda (LME) gösterge bakır, TSİ 06.36'da yüzde 0,3 düşüşle 9.496 dolar/ton oldu.

ABD ve Çin, kısasa kısas gümrük vergilerini azaltma ve eylemlere 90 günlük bir ara verme konusunda anlaşırken, Washington Çin'den düşük değerli sevkiyatlar için “de minimis” tarifesini yüzde 30'a indireceğini söyledi.

BigMint danışmanlık şirketi, “Analistler kısa vadede fiyat desteğinin 9.150 dolar/ton seviyesinde olacağını ve stok seviyelerinin 100.000 ton eşiğini aşması halinde 10.000 dolar/ton seviyesine çıkabileceğini öngörüyor, ancak ABD-Çin gümrük vergisi uygulamaları ve izabe tesislerinin karlılık krizleri nedeniyle riskler devam ediyor” dedi.

Analistlere göre, Çinli alıcılar karşılıklı gümrük vergilerinin durdurulmasının ardından ABD'den bakır hurda ithal etmek için çabalıyor.

Haberlere göre, Şanghay Vadeli İşlemler Borsası (ShFE), Uluslararası Enerji Borsası'nda (INE) ayrı bir sözleşme başlatmak yerine, bu yıl yerel nikel vadeli işlem sözleşmesini yabancı yatırımcılara açmayı düşünüyor.

LME'de alüminyum yüzde 0,4 düşüşle 2.439,5 dolar/tondan, çinko yüzde 0,06 düşüşle 2.675 dolar/tondan, kurşun yüzde 0,6 artışla 1.972,5 dolar/tondan ve nikel yüzde 0,4 düşüşle 15.495 dolar/tondan ve kalay yüzde 0,2 artışla 32.950 dolar/tondan işlem gördü.

Şanghay Vadeli İşlemler Borsası'nda (SHFE) en çok işlem gören bakır kontratı, yüzde 0,2 artışla 77.890 yuan/ton (10.784,65 dolar) oldu.