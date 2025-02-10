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LME'de temel metal fiyatları hafif yükseldi

LME'de temel metal fiyatları hafif yükseldi. Üç aylık bakır yüzde 0,05 artışla düşüşle metrik ton başına 9.412 dolardan ve LME üç aylık alüminyum yüzde 0,46 artışla ton başına 2.640 dolardan işlem görüyorlar.

Haber Merkezi
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LME'de temel metal fiyatları hafif yükseldi
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Başkan Trump, ABD'nin tüm çelik ve alüminyum ithalatına yüzde 25'lik bir gümrük vergisi getirmeyi planlıyor ve salı ya da çarşamba günü tüm ticaret ortakları için karşılıklı gümrük vergileri konusunda bir açıklama daha yapması bekleniyor.

MUFG analistleri, ABD'nin alüminyum tedarikinin yaklaşık yüzde 70'ini ithal ettiğine ve bunun yüzde 60'ının gümrük vergisinden muaf Kanada'dan geldiğine dikkat çektiler.

MUFG'ye göre, nakliye ve diğer faktörler göz ardı edildiğinde, yüzde 25'lik bir tarife ABD'nin alüminyum üzerindeki Midwest primini pound başına yaklaşık 30 sentten 40-45 sente çıkaracak.

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