Demir fiyatları risk algısıyla düştü

Demir cevheri vadeli işlemleri, ABD Başkanı Donald Trump'ın son gümrük vergisi tehdidinin geniş çaplı riskten kaçış hissiyatını tetiklemesiyle düştü, ancak Çin'de talebin toparlandığına dair işaretler kayıpları sınırladı.

Dalian Emtia Borsası'nda (DCE) mayıs ayı demir cevheri kontratı, TSİ 05.47'de yüzde 0,24 düşüşle 818 yuan/tona (111,94 dolar) indi.

Singapur Borsası'ndaki gösterge mart ayı demir cevheri, yüzde 0,32 düşüşle 106 dolar/tona geriledi.

Trump dün yaptığı açıklamada, ticaret politikası revizyonunun bir başka büyük tırmanışında, mevcut metal vergilerine ek olarak ABD'ye ithal edilen tüm çelik ve alüminyum için yeni yüzde 25 gümrük vergileri getireceğini söyledi.

Bununla birlikte, geçen hafta fiyatları destekleyen çelik üretiminin temel bileşenine olan talebin toparlandığına dair işaretler kayıpları sınırladı.

Danışmanlık şirketi Mysteel'in verilerine göre, ankete katılan çelik üreticilerinin günlük ortalama sıcak metal üretimi Çin'in Yeni Ay Yılı tatili öncesindeki son değerlendirmeye kıyasla yüzde 1,3 artarak 5 Şubat'ta 2,28 milyon tona yükseldi.

DCE'de koklaşabilir kömür ve kok kömürü sırasıyla yüzde 0,74 ve yüzde 2,25 düştü.

Şanghay Vadeli İşlemler Borsası'nda inşaat demiri yüzde 1,25, sıcak haddelenmiş rulo yüzde 0,98, filmaşin yüzde 1 ve paslanmaz çelik yüzde 0,75 değer kaybetti.