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Trump’tan savunma harcamasında kesinti sözü!

Trump ABD savunma harcamalarından milyarlarca dolar kesinti yapma sözü verirken, ülkenin düşünülenden daha az borcu olabileceğini söyledi.

Haber Merkezi
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Trump’tan savunma harcamasında kesinti sözü!
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Donald Trump, Elon Musk'ın öncülük ettiği ABD devlet kurumlarının harcamalarını kısma çabasında bir sonraki büyük hedef olarak Pentagon bütçesinden milyarlarca dolar kesmeye çalışacağını söyledi.

Trump, Musk'ın federal mahkemelerde artan gerilemeler ve Demokratların yetkilerini aştığı iddialarıyla karşı karşıya kalsa bile "Devlet Verimliliği Departmanı" aracılığıyla maliyet azaltma çabasını destekledi.

Trump, Musk'ın şu ana kadar olası harcama kesintileri için federal hükümeti araştırmada "müthiş" ve "büyük bir yardımcı" olduğunu söyledi. Trump, yıllık bütçesi yaklaşık 800 milyar dolar olan savunma bakanlığının milyarderin hedefinde olduğunu belirtti: "Orduyu kontrol edelim. Milyarlarca, yüz milyarlarca dolarlık yolsuzluk ve suistimal bulacağız. Biliyorsunuz, halk beni bunun için seçti" dedi

ABD'nin düşünülenden daha az borcu olabilir!

ABD Başkanı Donald Trump, yönetiminin ABD Hazinesi'nin borç ödemelerini olası dolandırıcılıklara karşı incelediğini söyledi ve ülkenin 36 trilyon dolarlık borç yükünün o kadar da yüksek olmayabileceğini öne sürdü.

Air Force One uçağında gazetecilere konuşan Trump, savurgan harcamaları tespit etmek amacıyla ödeme kayıtlarını tarayan yönetim yetkililerinin dikkatlerini küresel finans sisteminde merkezi bir rol oynayan borç ödemelerine çevirdiğini söyledi.

Trump "Hazine tahvillerine bile bakıyoruz. Hazine tahvilleriyle ilgili bir sorun olabilir - bunu okuyorsunuz ve bu ilginç bir sorun olabilir" dedi ve ekledi: "Bu şeylerin çoğu sayılmıyor olabilir. Başka bir deyişle, bulduğumuz bazı şeyler çok hileli, bu nedenle belki de düşündüğümüzden daha az borcumuz var" diye konuştu.

ABD Hazinesi'ne göre ABD'nin şu anda 36.2 trilyon dolar kamu borcu var ve bu da GSYH'nin %120'sinden fazlasına eşit.

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