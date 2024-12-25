Metaller Çin haberleriyle yükseldi

Şanghay Vadeli İşlemler Borsası'ndaki (SHFE) çoğu temel metal, Çin hükümetinden gelen olumlu makroekonomik haberlerin etkisiyle yükseldi.

Maliye Bakanlığı'nın dün yaptığı açıklamaya göre Çin, gelecek yıl emekli maaşlarını ve sağlık sigortası sübvansiyonlarını artırarak ve tüketim malları için takas işlemlerini genişleterek tüketime yönelik mali desteği artırmayı planlıyor.

Bu arada, haberlere göre, Çinli yetkililer gelecek yıl 3 trilyon yuan (411,04 milyar dolar) değerinde özel hazine bonosu ihraç etmeyi kabul etti.

SHFE'de ocak ayı bakır kontratı, Asya sabah işlemlerinin kapanışı olan TSİ 06.30'da yüzde 0,2 artışla 74.080 yuan/tona (10.149,61 dolar) çıktı.

SHFE'de alüminyum yüzde 0,2 artışla 19.880 yuan/tondan, nikel yüzde 0,6 artışla 125.230 yuan/tondan, çinko yüzde 1,2 artışla 25.420 yuan/tondan, kurşun yüzde 0,2 düşüşle 17.385 yuan/tondan ve kalay yüzde 0,6 artışla 245.550 yuan/tondan işlem gördü.

Londra Metal Borsası (LME) bugün Noel nedeniyle, yarın ise Hediyeleşme Günü nedeniyle kapalı olacak.