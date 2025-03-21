Metallerde fiyat dengesi değişiyor

EVRİM KÜÇÜK

ABD Başkanı Donald Trump’ın bakır ithalatının ulusal güvenliğe yönelik oluşturduğu tehdit hakkında bir soruşturma başlatılması emri vermesinden bu yana endüstriyel metallerde fiyat tablosu değişti. Londra Metal Borsası Endeksi son 1 ayda sadece yüzde 2.67 artarken, bakırın fiyatı yüzde 12 civarında artış gösterdi.

Londra’da son 1 ayda alüminyum fiyatı neredeyse yatay kalarak ton başına 2.680 dolarda seyrediyor. Aynı dönemde kurşunun fiyatı yüzde 2.8 artarak 2.070 dolardan, çinkonun fiyatı yüzde 0.10 gibi küçük bir düşüşle 2.900 doların hemen üzerinde ise işlem görüyor. Kalay fiyatları ise yüzde 4.8 artıp 35.000 dolar sınırına dayandı.

Bakır ise rekor seviyelere yaklaşmış durumda. Londra’da son 1 ay içinde fiyat yüzde 5 artarak 10.000 dolar/tona yaklaştı. New York’ta da bakır vadeli işlemleri pound başına 5.10 doların üzerine çıkarak Mart 2024’teki rekor seviyelere yaklaştı. Bakırın buradaki aylık yükselişi yüzde 12’yi buldu. ABD’de fiyatlar bu yıl şimdiye kadar yüzde 25’in üzerinde artarken, bakırın tarifelerden yararlanmaya devam etmesiyle referans LME fiyatı yılbaşından bu yana yaklaşık yüzde 13 daha yüksek.

Soruşturmanın tamamlanması için 270 gün tanındı

ABD’de soruşturmayı yürütülen departmanın Trump’a rapor vermek için 270 günü var. Hangi ürünlerin tarifelere tabi tutulacağı ve bu ithalatlardaki oranlar dahil olmak üzere birçok belirsizlik devam ediyor. Bu belirsizlik ortamında bakır fiyatında artışın süreceği tahmin ediliyor.

ABD’nin tarifelere tabi metaller listesine bakırı ekleyeceği beklentisi, fiyatını rekor seviyelere yaklaştırdı. Önemli endüstriyel metal, aylar sonra ilk kez pound başına 5 dolar sınırını aştı ve bu da arz endişelerinin küresel ekonomideki aksaklıklardan kaynaklanan olumsuzluklara ağır basacağını gösteriyor.

Citigroup, fiyatların yakın dönemde 10.000 doları test edeceği tahmininde bulunuyor.

Odak önce gümrük vergileri sonra ekonomik kaygılar

Yakın vadede, ABD’nin bakır ithalatına yönelik soruşturması devam ederken, bakır fiyatlarının gümrük vergilerinin ön plana çıkması ve olası vergilerden önce daha fazla metalin ABD’ye ulaşmasıyla ABD dışı fiziksel pazarın sıkılaşmasıyla desteklenmeye devam etmesi muhtemel.

Uzun vadede, tarifeler büyümeyi yavaşlatma ve enflasyonu daha uzun süre yüksek tutma bağlamında bakır ve diğer endüstriyel metaller için düşüşe neden olabilir. ABD enfl asyonu kalıcı kalırsa veya toparlanırsa, Fed’i faiz oranı kesintilerini ertelemeye veya artırmaya sevk edebilir. ABD’deki büyümenin tarifeler nedeniyle yavaşlaması ve Çin’in ekonomisini canlandırmakta zorlanmasıyla, bakır ve diğer endüstriyel metallere olan talebin ileriye dönük olarak zayıflayabilir.

ABD’de ‘ithal kırmızı metal’ dalgası büyüyor

ABD, büyük bir ithal bakır dalgasıyla karşı karşıya. Sektör uzmanlarına göre, önümüzdeki haftalarda ABD'ye 100 bin ila 150 bin ton rafi ne bakır ulaşması bekleniyor. Tüm hacim aynı ay içinde gelirse, tüm zamanların rekoru kırılacak.

Asya depoları boşalıyor

Trafi gura Group, Glencore Plc ve Gunvor Group gibi emtia tüccarları, Asya’ya ayrılmış büyük hacimli metalleri ABD’ye yönlendiriyor. Bu arada, LME’deki bakır varantlarının iptali Şubat ayının sonundan bu yana fırladı ve en büyük düşüşler Asya’daki stoklarda görüldü. Asya’daki LME depolarından metal çekme emirleri Ağustos 2017’den bu yana görülen en yüksek seviyeye çıktı.