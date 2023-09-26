OPEC’in Hindistan payı 5 ayın zirvesinde

Asya'nın üçüncü büyük ekonomisi Hindistan enerji piyasalarında tüketimin motoru old.

Küresel tanker verilerine göre, Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) üyelerinin Hindistan'ın Ağustos ayı ham petrol ithalatındaki payı son beş ayın en yüksek seviyesine çıktı. Dünyanın üçüncü büyük petrol ithalatçısı ve tüketicisi olan Hindistan, petrol ihtiyacının %80'inden fazlasını ithal ediyor.

Rusya’nın ithalattaki payı yedi ayın dibinde

Veriler, ağustos ayında Hindistan'ın Rus petrolü ithalatının yedi ayın en düşük seviyesi olan günlük 1,38 milyon varile (bpd) gerilediğini gösterirken, Kpler ve LSEG'den gelen ön verilerin gösterdiği eğilimi yansıtıyor. İthalattaki düşüşe rağmen Rusya, Hindistan'ın en büyük petrol tedarikçisi olmaya devam ediyor. Rusya’yı sırasıyla Irak ve Suudi Arabistan izliyor.

OPEC verilerine göre Hindistan'ın petrol pazarındaki payı temmuz ayındaki %46,5 seviyesinden ağustos ayında %52'ye yükseldi.