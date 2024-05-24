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OPEC+'nın üretim politikası toplantı tarihi belli oldu

OPEC+'nın üretim politikası toplantısı 2 Haziran'da çevrim içi olarak yapılacak

Haber Merkezi
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OPEC+'nın üretim politikası toplantı tarihi belli oldu
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Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) ve Rusya öncülüğünde birlikte hareket eden ülkelerin oluşturduğu OPEC+, üretim politikası toplantısını 2 Haziran'da yapmaya karar verdi.

OPEC+, daha önce 1 Haziran'da Viyana'da yapılması planlanan toplantının 2 Haziran'da çevrim içi olarak yapılacağını açıkladı.

OPEC+, gönüllü üretim kesintilerini uzatan Suudi Arabistan'ın öncülüğünde 2024 yılının ilk yarısı için günde yaklaşık 2.2 milyon varil gönüllü üretim kesintisi uyguluyor.

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