OPEC+'nın üretim politikası toplantı tarihi belli oldu

Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) ve Rusya öncülüğünde birlikte hareket eden ülkelerin oluşturduğu OPEC+, üretim politikası toplantısını 2 Haziran'da yapmaya karar verdi.

OPEC+, daha önce 1 Haziran'da Viyana'da yapılması planlanan toplantının 2 Haziran'da çevrim içi olarak yapılacağını açıkladı.

OPEC+, gönüllü üretim kesintilerini uzatan Suudi Arabistan'ın öncülüğünde 2024 yılının ilk yarısı için günde yaklaşık 2.2 milyon varil gönüllü üretim kesintisi uyguluyor.